Når sommeren banker på, kan lysten efter is hurtigt melde sig. Men hvor skal du egentlig gå hen, hvis du vil have noget ordentligt?

Det giver dessertkok fra restaurant Nordatlanten og ejer af chokolademærket Marus Chocolatier, Maria Martynova, sine bud på her.

Den bedste is, hun nogensinde har fået, er rullet op på isskeen i en lille isbutik i det centrale Odense. Mere om den i bunden af denne artikel.

Den værste til gengæld ...

»Det må være sådan noget fra Frisko,« lyder det fra dessertkokken.

Maria Martynova guider her til fem fynske steder, du kan besøge, hvis du vil have en lækker is.

I Kerteminde ligger Det Italienske Ishus, som Maria Martynova mener har en masse forskellige isvarianter.

»Et fint sted med udmærket is,« lyder det fra hende.

Dog også enkelte, der måske er lidt for vilde i hendes optik.

»Altså, jeg mener nok, der var en med vingummi, og det er nok mest sjovt for børn, for de bliver jo for hårde til at spise.«

Hvis man skal på en rigtig hyggelig tur, og man måske går mere op i kvantitet over kvalitet, så er Vaffelhuset ved Skovsøen i Odense en klassiker, der disker op med store portioner Premier Is.

»Det er selvfølgelig ikke den mest spændende isoplevelse, men det er virkelig hyggelige omgivelser,« lyder det fra dessertkokken.

Tredje bud på et sted, der er et isbesøg værd, er Brødrene Guf ved Middelfart. Selvom de ifølge Maria Martynova også køber deres is udefra, er der andre ting, de bruger meget energi på.

»De laver vistnok både hjemmelavede vafler og flødeboller, og det gør meget for oplevelsen, og så gives der også nogle ordentlige portioner,« siger Maria Martynova.

Her nederst på listen nærmer vi os dog nogle af dessertkokkens favoritsteder.

Det gælder blandt andet Goodis, der ligger i Kongensgade i Odense.

»Jeg har kun prøvet dem en gang, men det var rigtig godt.«

»Jeg prøver altid pistacieisen for at se, om isstederne bruger nøddepasta eller kemisk smag, og deres pistacie smagte meget godt. Den skal prøves igen.«

Og som rosinen i pølseenden ligger den odenseanske Il Gusto, som laver deres egen is.

Det er Maria Martynovas favoritsted.

»Jeg har aldrig smagt noget så godt. De laver verdens bedste is.«

»Her er pistacieisen virkelig god, og det er deres hasselnøddeis også.«

»Og nøddepastaen, der bruges til de is, er generelt ikke billig, så derfor ved man, det er kvalitet, når de bruger rigtig nøddepasta.«

»Deres sorbet er også god. Det er igen en god is til at bedømme et sted ud fra. Det kan man vurdere ud fra konsistensen. Er det bare saft, der er frosset, eller har den den rette sorbet-konsistens?« lyder det afslutningsvist fra Maria Martynova.