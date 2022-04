1. Et overflødighedshorn for ganen

Der er kyllingefyld i butterdej og kolde fadøl så langt, øjet rækker, når Guldhornene byder velkommen til tarteletfestival 11.–16. april.

For 149 kroner kan du gå amok i to timer, og føler man sig ekstra vild i varmen, kan man da udnytte, at man allerede befinder sig på Jomfru Ane Gade, og gå ud at feste bagefter.

Køb billetter og læs mere på Facebookbegivenheden.

2. Et strejf af Jesus

Er der noget, vores tvungne deltagelse i kristendomstimerne har lært os, er det, at den kommende torsdag ikke er hvilken som helst torsdag.

Det er nemlig skærtorsdag, hvor Jesus ifølge Biblen havde sin sidste nadver. Og har du heller ikke lige læst i Biblen for nylig, kan du få historien opfrisket i Budolfi Kirke kl. 17, hvor der er skærtorsdagsgudstjeneste.

Føles det langhåret, kan du se frem til fællesspisningen, der også er en del af arrangementet bagefter.

Læs mere på kirkens hjemmeside.

3. Teenageangst for alle

Måske har du hørt navnet Olivia Rodrigo. En tidligere Disneystjerne, der såmænd er gået hen og har lavet nogle af det seneste års største hits på sit debutalbum 'Sour'.

Og ja, kvindemennesket er kun 19 og synger om hjertesorger, du måske mener, du selv for længst er forbi. Men i en ny dokumentar på Disney+ synger hun alle sangene fra albummet, mens hun kører gennem den amerikanske ørken, og tro mig, sangene er så godt skrevet, at alle kan nyde dem.

Så hæld et glas vin op, sæt dokumentaren på og skrigegræd dig gennem sangtekster som »you couldn't have cared less about someone who loved you more« sammen med den unge stjerne.

Den kan ses på streamingtjenesten Disney+.