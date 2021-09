For et par dage siden blev han droppet af Mercedes – fredag svarede han igen ved at være hurtigere end førstekører og VM-kandidat Lewis Hamilton i kvalifikationen til Italiens Grand Prix.

Kvalifikationen i Monza blev afvikles allerede fredag, for den endelige startopstilling til søndagens grandprix afgøres lørdag i et såkaldt sprintrace på cirka 25 minutter.

Det er altså pole position til sprintracet Bottas sikrede sig, og finnen, der næste år afløser landsmanden Kimi Raikkonen i Alfa Romeo-teamet, nød åbenlyst at sætte Hamilton på plads.

»Jeg kan køre mere frit nu når jeg har min fremtid på plads,« sagde han efter kvalifikationen.

Valtteri Bottas, der i denne uge blev droppet fra Mercedes´ 2022-planer, var hurtigst af alle under kvalifikationen til Italiens Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Valtteri Bottas, der i denne uge blev droppet fra Mercedes´ 2022-planer, var hurtigst af alle under kvalifikationen til Italiens Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Hamilton, der resten af året får brug for Bottas i den tilspidsede titelkamp med Max Verstappen (Red Bull) var tilfreds med sin andenplads.

»Det ser fornuftigt ud - – Valtteri leverede bare en helt fantastisk omgang,« sagde verdensmesteren, der i sidste weekends hollandske grandprix mistede VM-føringen til Verstappen.

Hollænderen var ikke overrasket over sin tredjeplads i kvalifikationen.

»Vi har hele tiden vidst, at vi ville få det svært her i Monza, så jeg er OK med tredjepladsen. Jeg håber at være tættere på Mercedes´erne i løbet, men det ved vi første rigtig noget om efter den sidste træning i morgen,« sagde han.

Christian Lundgaard inden den skuffende kvalifikation i Monza, hvor han blot blev nummer 19 ud af 22 kørere. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard inden den skuffende kvalifikation i Monza, hvor han blot blev nummer 19 ud af 22 kørere. Foto: Grand Prix Photo

I Formel 2, der starter anden sæsonhalvdel i Monza, fortsatte Christian Lundgaards mere og mere mystiske nedtur. Han kvalificerede sig som nummer 19 af de 22 kørere, og dermed er hele weekenden, der består af tre løb, sandsynligvis ødelagt

Monza-banen er relativt simpel og har kun af seks sving. Alligevel var Lundgaard omkring et sekund fra pole position og mere end et halvt sekund fra sin teamkammerat hos ART Grand Prix, Theo Pouchaire.

Lundgaards mystiske nedtur understreges af, at han faktisk var hurtigst af alle i den midterste af banens tre sektorer i både den fri træning og i kvalifikationen. Der er tydeligvis problemer med bilen, men det hjælper bare ikke Lundgaard, der lige nu er meget langt fra den Formel 1 Young Driver Test, der var et af målene for 2021.