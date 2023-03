Lyt til artiklen

640.000 kr.

Det er størrelsen på en gennemsnitlig danskeres pensionsformue efter skat i 2021, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Alligevel er der ret stor forskel på, hvor meget pension man har sparet op, alt efter hvor gammel man er.

Den gennemsnitlige pensionsformue (alle former for pensioner) i 2021 inddelt efter alder:

18-24 år – 17.211 kr.

25-29 år – 98.820 kr.

30-34 år – 276.118 kr.

35-39 år – 552.188 kr.

40-44 år – 912.772 kr.

45-49 år – 1.306.197 kr.

50-54 år – 1.639.899 kr.

55-59 år – 1.936.554 kr.

60-64 år – 2.171.876 kr.

65-69 år – 2.015.040 kr.

70-74 år – 1.492.015 kr.

75-79 år – 1.031.252 kr.

80-84 år – 445.603 kr.

85-89 år – 235.677 kr.

90 år og derover – 125.785 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

De store tab på de finansielle markeder har ramt mange danskeres pensionsopsparinger. Det vil givetvis ændre niveauerne i kroner og ører lidt, oplyser Danmarks Statistik.

Det hører samtidig med til historien, at unge gennemsnitligt har lidt mere risiko på deres pensioner, og derfor også større risiko for tab end ældre. Det kan også have haft betydning på udviklingen af danskernes pensioner i 2022.

