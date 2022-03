Uanset om du som kommende boligejer er til lejlighed på fjerde sal i centrum eller hus med have i forstæderne, skal du være forberedt på én ting.

Det er blevet dyrere.

Blandt andet på grund af stigende huspriser og rentestigninger, som i de første måneder af 2022 er galopperet af sted.

Ejendomsmægler Henrik Christoffersen, der har fire Home-butikker i Odense, mærker også, at der blandt købere og sælgere er lidt mere røre i markedet. I hvert fald i ord og spørgsmål.

»Det er et samtaleemne, der bare fylder helt naturligt. Jeg mærker det tydeligst ved, at der er rigtig meget snak, men der er stadig meget handlen på markedet,« fortæller Henrik Christoffersen.

Beregninger, som ejendomsmæglerkæden Home har lavet i samarbejde med Realkredit Danmark, viser, hvilken betydning rentens udvikling og en stigning i huspriserne har, hvis du står over for at købe et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter eller en lejlighed på 80 kvadratmeter sammenlignet med sidste år.

Udregningerne er foretaget på et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag.

Udviklingen kan du se i tabellen her:

En kombination af stigende boligpriser i Odense på i snit cirka 200.000 kroner det seneste års tid for huse og lejligheder har med den højere rente gjort det over 2.000 kroner netto dyrere om måneden at finansiere et gennemsnitshus på 140 hvadratmeter i forhold til i starten af 2021.

For en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter til knap 2 millioner kroner er stigningen i den månedlige nettoydelse på godt 1.600 kroner over samme periode, viser beregningen.

De stigende priser og en stigende rente kan dog endnu ikke aflæses i antallet af handler hos Henrik Christoffersen.

»Det er ikke det, vi oplever lokalt i Odense. Der er så mange handler i Odense til mellem to og fire millioner kroner, at der lige nu er omtrent det samme antal handler,« siger han og fortsætter:

»Men der er ikke nogen tvivl om, at de steder, hvor priserne er stukket helt af, der har det en betydning. Det har en betydning, hvis man skal låne eksempelvis otte-ni millioner kroner, som man skal nogle steder i Aarhus og København.«

Henrik Christoffersen har været ejendomsmægler ved Home i 22 år.

Han har derfor oplevet flere opgangs- og nedgangstider. Og heller ikke denne gang er det helt let at svare på, hvad forventningerne til den kommende tid på boligmarkedet er.

»Der har altid været gode tider og mindre gode tider.«

»Om 14 dage kan krigen i Ukraine være slut, og markedet kan buldre derudad igen. Men krigen kan også fortsætte. Det er umuligt at svare på med den verdenssituation, vi har i øjeblikket.«

»Alt det her med Ukraine og stigende benzinpriser var der ikke nogen, der havde set for halvanden måned siden,« forklarer Henrik Christoffersen.

Han har ét råd til folk, der står over for at skulle købe bolig.

»Hvis man har behovet eller lysten, så skal man købe bolig nu – altså, når behovet eller lysten er der,« slutter Henrik Christoffersen.