Mange danskere vil den kommende tid opleve, at energipriserne stiger endnu mere, end de i forvejen har gjort den seneste tid.

De stigende elpriser har blandt andet fået 66-årige Merete Smith til at lægge sit liv om.

Men ikke alle behøver frygte, at den kommende regning vil være dyrere end normalt.

For er man fjernvarmekunde hos Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, er der godt nyt.

»Vi forventer, at fjernvarmekunder i vores område går fri,« siger HOFORs planlægningschef, Charlotte Søndergren, i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet, at HOFOR har valgt en flerstrenget strategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varme med. Heriblandt bæredygtig biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas.

»Den københavnske fjernvarmestrategi med at satse på flere forskellige vedvarende energikilder betyder, at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro,« siger hun og fortsætter:

»Det er en strategi, som vi i HOFOR arbejder på at styrke de kommende år, blandt andet ved at satse på store varmepumper, varmelagre og lavere temperaturer i nettet,« siger Charlotte Søndergren.

Årsagerne til de høje energipriser, der opleves uden for fjernvarmeområdet, er flere, lyder det i pressemeddelelsen:

Der er hurtigt kommet gang i økonomien efter corona.

Gasforbruget denne sommer har været usædvanligt højt.

Rusland har tilsyneladende skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa.

HOFOR melder priserne ud for 2022 i slutningen af november.