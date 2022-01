De fleste Manchester United-fans havde nok drømt om den helt store sæson efter et transfervindue, hvor spillere som Raphaël Varane, Jadon Sancho og selveste Cristiano Ronaldo kom til klubben.

Realiteten er dog en helt anden for den traditionsrige klub.

Med en aktuel placering på syvendepladsen i Premier League hele 22 point efter bysbørnene fra Manchester City, synes drømmene meget langt væk lige nu.

Og det er ikke kun på banen, at der er krise i klubben.

På det seneste har de engelske medier skrevet om dårlig stemning i omklædningsrummet, hvor spillere som Jesse Lingard, Donny van de Beek, Dean Henderson, Eric Bailly og Juan Mata menes at ville væk fra klubben.

BBC skriver, at Stemningen i truppen lige nu er så dårlig, at træner Ralf Rangnick har måttet give en opsang til truppen, at de bliver nødt til at agere professionelt, da de bliver betalt af klubben.

»Vi har en stor trup. Når kun 11 kan starte inde plus tre, der bliver indskiftet, så har man et ret stort antal spillere, der ikke spiller. De er selvsagt utilfredse med situationen. Det giver sig selv,« siger Rangnick mere sobert til citat til CNN.

Det har ligeledes været rygtet, at den største stjerne i klubben Cristiano Ronaldo også ønsker andre boller på suppen, hvis han skal blive i klubben.

Forlydende går det på, at han er utilfreds med valget på Ralf Rangnick som træner. Han vil dog afvente situationen til sommer, hvor Rangnick skifter funktion til Senior Football Advisor i Manchester United, og en ny træner overtager tøjlerne.

Det er dog ikke alle spillere, der er utilfreds med situationen i klubben.

Midtbanespilleren Fred er i et tweet ude at afvise, at han skulle være utilfreds med tingenes tilstand, som nogle medier ellers havde beskrevet.

»Jeg vil bare sige, at jeg er virkelig glad for at være i klubben. Jeg har aldrig udtrykt nogen form for utilfredshed. Ikke stol på 'fake news'. Vi vil fortsætte det hårde arbejde efter vores mål.«