Fodboldsuperikonet Cristiano Ronaldo, MMA-stjernen Conor McGregor, den kontroversielle tv-vært Piers Morgan, et megaboksestævne i Saudi-Arabien og en stikpille til Manchester Uniteds manager.

Det er de farverige ingredienser i en historie, der har udspillet sig her i juledagene, hvor det meste er sportsverdenen ellers er gået i hi, og som derfor har fået stor omtale i medier verden over.

Lillejuleaften var der kæmpe bokseevent i Saudi-Arabien, hvor hovedkampene var Anthony Joshua mod Otto Wallin og braget mellem Deontay Wilde og Joseph Parker.

Selvfølgelig var der spækket med stjerner på VIP-pladserne, herunder Ronaldo og McGregor, som blev fotograferet sammen side om side begge ulasteligt og nyrigt klædt med masser af bling-faktor.

Cristiano Ronaldo, som spiller i den saudiarabiske klub Al-Nassr, valgte at dele et billede af de to superstjerner sammen, hvor de storgriner, som kun to milliardærer kan.

Det er her Piers Morgan kommer ind i billedet (i overført betydning). Ronaldo opfordrer nemlig sine Instagram-følgere til at skrive den bedste og mest rammende tekst til billedet af de to grinende stjerner. For hvad griner de mon af?

Den kontroversielle britiske tv-vært, der blandt andet har interviewet den portugisiske fodboldstjerne, byder ind i kommentarsporet:

»Husker da Erik ten Hag sagde, at jeg var problemet,« skriver Morgan med henvisning til, at den hollandske manager for et års tid siden smed Ronaldo på porten i Manchester United med henvisning til, at portugiseren skabte problemer i omklædningsrummet i storklubben.

Efterfølgende gav Ronaldo et opsigtsvækkende interview med Piers Morgan, hvor han fortalte, at han følte sig forrådt af Erik ten Hag.

Piers Morgans kobling mellem Ronaldo og McGregor, der deler en munter stund, og fodboldstjernens uenighed med Manchester United-træneren er gået viralt, og har fået stor omtale især i britiske medier.