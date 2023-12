Der var mulighederne for at sikre sig en OL-billet i spil, men Danmark dummede sig noget så gevaldigt mod Island.

1-0 tabte de danske kvinder overraskende på hjemmebane i Viborg, og ender som nummer to i Nations League-gruppen bag Tyskland, som dermed fortsat har chancen for spille sig til OL til sommer i Paris - modsat Danmark.

Tyskerne skuffede ellers selv fælt mod Wales ved at spille 0-0, hvilket faktisk betød, at en dansk sejr havde givet førstepladsen i puljen.

Men det gik tilsyneladende først alt for sent op for Danmark, at der var noget at spille for tirsdag aften mod Island.

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

De danske værter var store favoritter, men havde i de første 45 minutter store problemer med at spille sig til de helt store chancer.

Den sidste aflevering var ofte helt skæv, og når chancen bød sig, så var det uden den fornødne kvalitet. Som da Kathrine Kühl bragte sig i fri skudposition, men afslutningen var uden kraft.

I den anden ende kunne Danmark nemt have indkasseret et mål imod, da keeper Lene Christensen sparkede bolden lige hen til en islænding og blev fanget på mellemhånd. Det islandske skud på mål var dog upræcist.

I anden halvleg så det bedre ud for Danmark, der i lange perioder pressede på, men ind ville bolden ikke.

I stedet gik det galt i den anden ende, hvor Karolina Vilhjalmsdottir med et kvarter tilbage scorede for Island og sikrede gæsterne sejren.

Tyskland tager nu pladsen i finalestævnet i Nations League og har dermed muligheden for at spille sig til næste års OL i Paris.