Den tidligere Manchester United-stjerne Wayne Rooney fik sig noget af en overraskelse, da han vendte tilbage til sin million kroner dyre Land Rover.

En Land Rover han nægtede at flytte på trods af flere skilte samt flere forespørgsler fra arrangører af et julemarked, der skulle finde sted netop der, hvor Rooney havde parkeret sin bil.

Ifølge Daily Mail havde lokalbefolkningen derfor 'pyntet' den nuværende Derby County-træners bil i mellemtiden.

Og da han vendte tilbage, fik han sig en gigantisk overraskelse.

Wayne Rooney's Land Rover daubed with obscenities after Derby County boss 'refused to move his car' at Christmas market pic.twitter.com/A3oGLsBDq2 — Football Burp ⚽ (@FootballBurp) December 14, 2021

Til Rooneys store (mis)fornøjelse var bilen dækket af tegninger af den mandlige kønsdel samt skældsord og anbefalinger om en sundere livsstil. Bilen var ligeledes omringet af orange trafikskilte.

Blandt andet havde bagmændende skrevet kontante beskeder som 'w****r' og 'tab dig'.

Ifølge mediet kom Rooney tilbage til bilen, 24 timer efter han forlod den, og da havde omgivelserne ændret sig drastisk.

Boderne til det julemarked, der skulle finde sted, var ligeledes sat op rundt om bilen, hvilket gjorde det svært for Rooney at komme væk fra parkeringspladsen.

Wayne Rooney har udover bil-ballade nok at se til se i sit virke som Derby-manager.

De ligger nemlig sidst i The Championship.

Placeringen skyldes i høj grad en straf på 21 point i straf før sæsonen grundet økonomiske problemer.