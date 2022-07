Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der sker ting og sager i FC Barcelona. Og særlig for danske Martin Braithwaite.

Mandag skrev det spanske medie AS, at danskeren er siet fra til den catalanske klubs trup til den opkommende træningslejr i USA.

Samtidig blev det beskrevet, at Martin Braithwaite accepterer, at han skal væk fra klubben.

Men nu har sagen taget en ny drejning.

Ousmane Dembele, Martin Braithwaite og Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: Toni Albir Vis mere Ousmane Dembele, Martin Braithwaite og Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: Toni Albir

For ifølge et andet spanske medie, Sport, overvejer FC Barcelona at tage drastiske midler i brug for at at komme af med de spillere, der er kommet i overskud. Heriblandt Braithwaite og Samuel Umtiti.

»De er villige til at gøre hvad som helt for at tvinge ham til at gå,« skriver mediet.

Og det har klubben nu muligvis fundet en løsning på.

Klubben vil simpelthen rive kontrakten over på de spillere, som enten ikke ønsker at skifte væk, eller hvor et nærtforestående skifte ikke just ligger i kortene, skriver mediet.

Dette vil altså også ramme den danske landsholdsspiller, som i længere tid har kæmpet for at blive i klubben.

Men da FC Barcelonas økonomi i øjeblikket ligger i ruiner, så forsøger klubben ihærdigt at tjene penge ind. Og det stemmer ikke ligefrem overens med at skulle betale for kontraktopsigelser.

Derfor skal opsigelserne ske på en måde, som er økonomisk acceptabel for begge parter.

Ifølge mediet overvejer klubben disse kontraktophævelser, fordi Barcelona-træneren Xavi udelukkende ønsker at træne de spillere, som han har tiltænkt at bruge i sit projekt.