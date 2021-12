Fremtiden for danske Andreas Christensen kan muligvis snart være på plads.

I hvert fald melder den spanske avis Sport, at selveste FC Barcelona skulle være mere end interesseret i den danske midterforsvarer.

Avisen skriver sågar, at aftalen mellem den spanske storklub og den danske stjernespiller var så godt som hjemme, men nu har lidt et knæk, da storklubben øjner muligheden for at tegne kontrakt med den hollandske verdensstjerne Matthijs de Ligt, der slår sine folder i italienske Juventus.

Fordelen for Andreas Christensen er hans kontraktsituation i hans nuværende klub, Chelsea, der står til at udløbe til sommer.

Foto: ADRIAN DENNIS

Dermed kan Barca hente den danske forsvarspiller kvit og frit, hvilket må siges at være attraktivt for den catalanske klub, eftersom den døjer gevaldigt med økonomien.

De Ligt derimod har kontrakt med Juventus til sommeren 2024, hvorfor han nok koster en del mere at skrive kontrakt med.

Ifølge mediet træffes beslutningen om Andreas Christensen endegyldigt i løbet af de kommende dage, da både klubben og Andreas Christensen ønsker at få en afklaring af fremtiden.

Allerede i sommer var Christensen tæt på at rykke til FC Barcelona, men grundet præsidentvalget endte det ikke sådan.

Barca endte i stedet med at købe Eric García, der tidligere havde været i klubben.

Ifølge selvsamme medie er tyske Bayern München og italienske Juventus ligeledes opmærksomme på 'AC's kontraktsituation.

Der har dog ikke været nogen konkrete henvendelser fra disse klubber.