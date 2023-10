129 optrædener. Simon Kjær skrev sig lørdag ind i historiebøgerne, da han tangerede Peter Schmeichels landskampsrekord mod Kasakhstan.

Derfor var han da også tydeligvis rørt, da han efter sejren på 3-1 skulle sætte ord på betydningen af at være én af to danskere, som har spillet i nationaldragten flest gange.

»Selvfølgelig gør jeg det (bliver rørt, red.), jeg har dedikeret mit liv til det, siden jeg var 12 år gammel med træning fire, fem gange om ugen, så selvfølgelig er jeg stolt. Det viser også bare, at man kommer langt med hårdt arbejde,« siger Simon Kjær og tilføjer om Peter Schmeichel.

»Den karriere, han har haft, og at kunne tangere hans rekord, det er noget, jeg er stolt over.«

»At jeg kunne gå ind til denne kamp med mine drenge og få en sejr og tangere en rekord, jeg ikke engang turde tænke på, da jeg begyndte at spille fodbold. En rekord, som har stået i 22 år,« bemærker landsholdsanføreren, som havde hele familien med i Parken.

Trods de historisk mange kampe for landsholdet er det et særsyn. Især med børnene og den udenlandske kone.

»Det er meget begrænset, hvor meget de har været i Parken. De skulle før ud af skole i dag, og min kone er svensk, så hun har ikke noget tilhørsforhold til Danmark på den måde, så når de kommer hertil, så er det udelukkende for at se fodbold,« forklarer Simon Kjær, der naturligvis ikke byttede sin landskampstrøje fra kampen efter slutfløjt.

Kamptrøje nummer 129 skulle selvfølgelig rammes ind i stedet.

»Det har min far 100 procent styr på. Han har fået trøjen med hjem, han var ikke taget hjem i aften, hvis han ikke havde fået trøjen med hjem. Jeg ved godt, at når jeg går ud for at hilse på min familie, så skal jeg have trøjen med. Det er vigtigt for ham, og det er også vigtigt for mig,« pointerer Simon Kjær.

En mand, der tirsdag med al sandsynlighed får rekorden for sig selv, når San Marino venter i næste EM-kvalifikationskamp.