21.542 tilskuere indtog Parken, da kvindelandsholdet varmede op til EM om to uger med 2-1-sejr over Brasilien.

Scenen har aldrig været større og mere larmende til en kvindelandskamp på hjemlig grund med 21.542 tilskuere på plads i Parken.

Og det rekordstore publikum fik, hvad de kom efter, da Danmark slog Brasilien med 2-1.

Sejrsmålet blev scoret i overtiden af indskiftede Mille Gejl, efter at brasilianerne kort forinden havde udlignet til 1-1.

Den brasilianske udligning havde lige dæmpet stemningen, og derfor var jubelbrølet det større, da Gejl modtog en aflevering fra Nadia Nadim og scorede sejrsmålet.

Selv om der blot var tale om en testkamp frem mod EM i England om to uger, blev der kæmpet, som gjaldt det liv og død.

Efter et kvarter satte Janni Thomsen for alvor gang i festen, da hun bankede bolden op i målhjørnet til 1-0 og skabte eufori blandt et rødt- og hvidklædt Parken, inden hun stormede ud til sidelinjen og blev omfavnet af holdkammeraterne.

Efter en lovende indledning var det som om, at scoringen og den efterfølgende jubel gjorde de danske spillere endnu mere sultne for at bevise sig i holdets første optræden nogensinde i nationalarenaen.

De næste 20 minutter bølgede angrebene ned mod det sydamerikanske mål, og det var lidt et under, at føringen ikke blev udbygget. Men afslutningerne manglede den sidste kvalitet.

Selv om Brasilien ikke har helt samme status på kvindesiden som hos mændene, rangerer holdet dog trods alt foran Danmark som nummer ni i verden. Danmark er nummer 15.

Kvaliteten kunne anes i glimt, og det blev da også til nogle giftige brasilianske kontraer i minutterne frem mod pausen.

De første tegn på tunge ben på det danske hold kunne anes, da Sanne Troelsgaard i et fremløb lagde bolden skråt bagud til en presset Signe Bruun, der var nem at pille bolden fra.

Ingen af de to danskere havde kræfterne til at tage tilbageløbet, og på det tidspunkt var der kun spillet 40 minutter.

Sanne Troelsgaard leverede dog en heroisk indsats i defensiven, hvor hun kom i vejen for meget.

Brasilien overtog meget af spillet efter pausen, men danskerne med en stærkt spillende Pernille Harder lurede konstant på at komme afsted i hurtige omstillinger.

Harder var selv tæt på, da hun små ti minutter efter pausen med en finte bragte sig selv alene med Brasiliens keeper. Hendes skudforsøg endte alligevel med at blive blokeret.

Lene Christensen i det danske mål bidrog med en mirakelredning i en svær anden halvleg, da hun først fik kastet sig ned og reddet et brasiliansk forsøg, inden hun kom på benene og fik afværget et opfølgende skud.

Med en halv time tilbage blev Nadia Nadim sendt på banen.

Offensivspilleren har skabt stor debat de seneste måneder, fordi hun er ambassadør for mændenes omdiskuterede VM i Qatar senere på året.

I Parken modtog Nadim kun applaus, da hun løb på banen. Hurtigt var hun involveret i et farligt dansk angreb med en spids aflevering fra højrekanten, som Sofie Junge var tæt på at bugsere i mål.

Nadim blev også grebet af stemningen, og hun kastede sig ind i alt, selv om det blot er tre uger siden, at hun gjorde comeback efter en flere måneder lang korsbåndsskade.

Nadim kom i slutfasen til at spille en hovedrolle, efter at Debinha havde udlignet til 1-1 for Brasilien.

Angriberen lagde således en perfekt aflevering over gæsternes forsvar til Mille Gejl, der blev matchvinder.

På onsdag spiller Danmark den sidste testkamp før EM. Her venter Norge i Viborg. Herefter går rejsen til England, hvor danskerne skal op mod Tyskland, Finland og Spanien i den indledende gruppe.

/ritzau/



