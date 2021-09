Først tabte Løverne til et tophold.

Derefter tabte de også til et noget dårligere hold fra Sydhavsøerne, hvilket må give en anelse panderynker hos Jess Thorup og co. forud for søndagens kamp i Farum.

Det var også lige ved at se ganske alvorligt ud for et hold fra Nørreskoven, da de var lige ved at snuble imod et hold fra 3. division i en helt vanvittig fodboldkamp på Vanløse Idrætspark.

Der er med andre ord lagt op til en regulær 'pokalturneringen special' i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Hurra for pokalen

Jeg elsker pokalfodbold. Men det skal nydes i de rette omgivelser, og det vil sige på det stadion, hvor det lavest rangerede hold har hjemmebane. Fair play til Allerød og Roskilde – men der er bare ikke den samme magi over det, når I afgiver jeres hjemmebanefordel til Brøndby og OB.

Sådan gjorde Vanløse heldigvis ikke, og derfor fik jeg sammen med de cirka 1.500 andre fremmødte tilskuere en magisk pokaloplevelse i onsdags.

Hjemmeholdet fra den fjerdebedste række havde favoritterne fra Vejle totalt i knæ, min tidligere højskoleelev Esajas La Cour kom ind og scorede til 3-1, stadion gyngede, og så knækkede filmen alligevel i overtiden. Her scorede Vejle tre(!) gange og vandt 4-3. Jeg har aldrig set noget lignende, og jeg har ellers oplevet en del i mit fodboldliv.

FC Københavns kollaps

En uge kan være længe i et fodboldliv. FC Københavns sæson var fuldkommen i vater inden opgørene mod FC Midtjylland og Nykøbing FC. Nu er man bombet langt tilbage.

Først blev FCK »gennembanket 1-0« af deres onde ånd fra FC Midtjylland, der ovenikøbet måtte spille en time med en mand i undertal, og tre dage senere blev der skruet op for krisesnakken, da FCK blev helflugtet ud af pokalturneringen af Nykøbing FC fra den næstbedste række.

I begge tilfælde virkede både holdet og træner Jess Thorup behørigt rystede, så der er noget, der skal samles op på inden søndagens svære udekamp i Farum. Et tredje kollaps vil presse FCK ganske alvorligt.