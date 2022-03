»Vi har været meget glade for de sidste 11 sæsoner af 'Forsidefruer' og har enormt stor respekt for fruerne, som har inddraget os i deres liv – på godt og ondt – i alle disse år.«

Således lyder det fra Kenneth Kristensen, programdirektør hos NENT Group til B.T.

Nu står det nemlig klart, at TV3-seersuccesen 'Forsidefruer' stopper på ubestemt tid.

»Vi ved, at 'Forsidefruer' er elsket af mange af vores seere på Viaplay og TV3, og at formatet vil blive savnet hos mange. Derfor er det også utrolig vigtigt for os at slå fast, at dette blot er en pause og ikke et farvel,« understreger programdirektøren.

Den kommende pause kom dog også som en overraskelse for det seneste hold fruer.

»Jeg er lidt forvirret, for jeg havde regnet med, at de havde købt flere sæsoner ind,« siger 'Forsidefruer'-deltageren Janni Ree til B.T.

Da B.T. torsdag i forbindelse med sæsonafslutningen på 'Forsidefruer' spurgte TV3 ind til planen for den kommende sæson – hvorvidt og hvornår den overhovedet skulle laves, samt hvem der skulle være med i den, herunder en ny sjette frue – så lød det korte svar:

»Vi forholder os som altid til de formater, som vi har på skærmen, og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udtale os om eventuelt kommende sæsoner af vores indhold,« lød det da fra NENT Group-programdirektør Kenneth Kristensen.

Den 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trækker sig forud den næste sæson, som nu er udskudt og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark Vis mere Den 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trækker sig forud den næste sæson, som nu er udskudt og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark

Men ifølge Janni Ree er den kommende 'Forsidefruer'-pause en noget pludselig indskydelse.

»De (produktionsselskabet Blu, red.) ringede fredag og sagde, at programmet bliver sat på pause. Det var jeg meget overrasket over, for vi havde fået at vide, at vi skulle optage i næste måned,« lyder det fra Janni Ree.

TV3 har dog ingen kommentarer til, hvorfor optagelserne er blevet udskudt.

Men den slags sker bare i tv-branchen, forsikrer Janni Ree, der tager pausen med ophøjet ro.

TV3 meddeler, at de i stedet »den næste tid vil give plads« til andre af platformens serier.

Og Janni Ree forventer stadig, at hun stadig skal være med, når den næste sæson 'Forsidefruer' skal optages – selvom hun heller ikke ved, hvor lang pausen bliver.

Men derfor behøver hun jo ikke sidde »med hænderne i skødet«, forklarer hun.

»Jeg synes stadig, det er sjovt at lave tv, så det vil jeg fortsætte med. Det er da heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har fået nogle tilbud, også nogle, der lyder interessante,« lyder det hemmelighedsfuldt.