Frederik Bruun Rasmussen stopper efter 31 år i Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Det oplyser familievirksomheden i en pressemeddelelse.

Frederik Bruun Rasmussen er tredje generation i auktionshuset og var medejer af virksomheden, indtil den i marts måned blev solgt til det store engelske auktionshus Bonhams.

Den officielle melding er så nu, at Frederik Bruun Rasmussen har »taget beslutningen om, at tiden er inde til at prøve kræfter med noget andet«, som det beskrives i pressemeddelelsen.

»Frederik er en stor del af Bruun Rasmussens identitet, kultur og historie og har været med til at gøre auktionshuset til det, som det er i dag,« udtaler auktionshusets administrerende direktør, Jakob Dupont.

»Han er en utrolig vellidt og fagligt dygtig person, og hans daglige gang i virksomheden vil blive savnet.«

Frederik Bruun Rasmussen stopper med virkning fra fredag 6. september.

Han var blandt andet med til at starte en afdeling i Aarhus og til at indføre onlineauktioner i Bruun Rasmussen for tyve år siden, hvilket i dag udgør størstedelen af virksomhedens auktioner og en væsentlig del af omsætningen.

I den brede offentlighed er Frederik Bruun Rasmussen kendt for TV 2-serien 'Auktionshuset', hvor man over seks sæsoner har fulgt hverdagen i den danske familievirksomhed.

Men siden marts har Bruun Rasmussen Kunstauktioner altså været overtaget af det engelske auktionhus Bonhams, og nu forlader den ene af arvingerne så det tidligere familiedynasti.