Den israelske skuespiller Lior Raz har taget del i en evakueringsmission i 'den bombarderede by' Sderot i det sydlige Israel ved grænsen til Gaza.

Det fortæller Lior Raz selv i et opslag på Twitter, hvor han deler en video af, at han søger dække for en raket.

Lior Raz er særligt kendt i hovedrollen som lederen Doron i Netflix-hitserien 'Fauda', der behandler konflikten mellem Israel og Palæstina gennem en israelsk specialenhed, der skal infiltrere en terrororganisation.

Den 51-årige skuespiller har ikke mindst selv været del af en speciel undercover-enhed i det israelske militær, der skulle bekæmpe terror.

Lior Raz spiller lederen Doron, der skal infiltrere en terrororganisationen i Netflix-serien 'Fauda', og så har han netop selv en fortid i den israelske hær som undercover-agent for en særenhed mod terror. Foto: Joel Saget/AFP/Ritzau Scanpix

Nu deler han så på Twitter, at han frivilligt har hjulpet det israelske militær med at evakuere to familier.

Lior Raz har nemlig tilsluttet sig de 'hundredvis af modige 'brothers in arms'-frivillige, der har arbejdet utrætteligt for at hjælpe befolkningen', forklarer han.

I videoen ser man den 51-årige skuespiller og 'Fauda'-medskaberen Avi Issacharoff søge dække for missiler.

Også den tidligere israelske politiker og nuværende formand for Israels Demokrati Institut, Yohanan Plesner, er tagget i videoen som tilstedeværende under den militære evakueringsoperation i Sderot.

Den israelske producer Avi Issacharoff og den israelske skuespiller Lior Raz står begge bag Netflix-hitserien 'Fauda', der er blevet rost for sin balancerede fremstilling af Israel-Palæstina-konflikten igennem fire sæsoner indtil videre. Nu hjælper de begge det israelske militær i krigen mod Hamas. Foto: Oded Balilty/AP/Ritzau Scanpix

Yohanan Plesner har ligeledes en fortid i de israelske specialstyrker.

Den Sydisraelske by Sderot var blandt de områder, som terrororganisationen Hamas gik ind i under et koordineret overraskelsesangreb lørdag morgen.

Siden har Israel erklæret krig mod Hamas, ligesom størstedelen af det internationale samfund har fordømt terrororganisationens angreb, der allerede har kostet hundredvis af civile liv.

Herunder kan du se Lior Raz' video på Twitter, hvortil han skriver, at han er blevet frivillig for sit bekrigede hjemland.