Det var med blandede følelser, at Simone Vindahl blev vejet ved sæsonafslutningen af DR-programmet 'Fede forhold'.

Tallene på vægten var ikke dalet helt så meget, som hun havde håbet.

Inden optagelserne på programmet havde Simone Vindahl troet, at det ville være nemmere at smide fedt.

»Jeg havde alt for høje forventninger til mig selv. Jeg havde troet, at jeg kunne følge Lasses vægttab. Det kunne jeg slet ikke,« fortæller hun.

Hendes mand, Lasse Vindahl, havde drømt om at smide 30 kilo under optagelserne. I stedet blev det til hele 46 kilo, og han endte med at veje 104,6 kilo.

Han er dermed den deltager, der tabte sig mest i årets sæson af 'Fede forhold' på DR1.

Selvom Simone Vindahl smed hele 20,5 kilo, kunne hun ikke lade være med at sammenligne sig med sin mand.

Lasse Vindahl og Simone Vindahl har tabt i alt 66,5 kg i DR-programmet 'Fede forhold'. Vis mere Lasse Vindahl og Simone Vindahl har tabt i alt 66,5 kg i DR-programmet 'Fede forhold'.

»Det var hårdt. Derfor havde jeg efter programmet et dyk, hvor jeg følte, at jeg ikke præsterede,« lyder det fra Simone Vindahl.

I sæsonens sidste afsnit skjulte Simone Vindahl dog sin skuffelse.

Hun forklarer til B.T., at hun prøvede at fokusere på alle de forskellige faktorer, der spiller ind.

»Jeg skal huske på, at jeg også har taget meget på i muskler. Vi har jo trænet helt vildt meget,« forklarer hun.

Lasse Vindahl nyder, at hans vægttab har givet ham mere overskud til at være familiefar. Vis mere Lasse Vindahl nyder, at hans vægttab har givet ham mere overskud til at være familiefar.

Den 29-årige kvinde er da også enormt stolt af sig selv og den forandring, hun har gennemgået.

»Det bedste har været den hjælp, jeg har fået til mit selvværd. Jeg har fået bearbejdet en masse dæmoner, der jo også har ramt mit parforhold,« lyder det.

Også hendes mand, Lasse Vindahl, har lagt mærke til, hvor godt hans kone har gjort det.

»Hun har fået meget mere selvtillid og er blevet gladere. Hun har fundet sin feminine side frem igen, og jeg kan se, at hun nyder at gøre noget ud af sig selv,« fortæller han.

I programmet kan man se, hvordan Simone Vindahl og hendes mand har fået gnisten og sexlysten tilbage efter en turbulent tid med utroskab og skænderier.