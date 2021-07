Wolts fremtidsplaner er ambitiøse – de vil levere alt det, du mangler inden for 30 minutter.

Det gælder i fremtiden derfor ikke kun fastfood-leveringer, men også Panodiler, sixpacks, fødevarer og alt, hvad hjertet begærer.

Danskerne har allerede taget takeaway-tjenesten til sig, og nu satser den finskejede leveringsvirksomhed på, at i fremtiden kan Wolt være den tjeneste, der kan levere stort set alt hjem til danskernes hoveddør.

»Vi vil gerne være hele dit indkøbscenter på 30 minutter. For forbrugerne er tid jo bare en vigtig størrelse, hvor vi kan hjælpe dem til at spare minutter hist og pist. Den trend tror jeg kun går én vej, efterhånden som samfundet bliver rigere og travlere,« siger Søren Svendsen, der er leder af den danske del af udbringningstjenesten, Wolt, til Finans.

Wolt bud på cykel i snevejr i Aalborg, mandag den 15. februar 2021

Wolt lægger alle pengene på, at det såkaldte ‘next hour delivery’ kommer til at vinde indpas i Danmark - og det skal være dem, Wolt, der skal være hovedorganisationen, der leverer inden for 30 minutter i lokalområderne.

Lige nu i Danmark kan man bestille dagligvarer, som typisk bliver leveret dagen efter en bestilling. Søren Svendsen forklarer, at kigger man på blandt andet på Tyskland, hvor platformen Gorillas har stor succes med ‘next hour delivery’ konceptet, så kommer dagligvarer-leveringen til at rykke sig i Danmark snart.

Netop Gorillas ser også ud til at have planer om at rykke ind i Danmark -–det ligner det i hvert fald, hvis man kigger på de mange jobopslag, som de har slået op i København. Her søger de lige nu varehusmedarbejdere, logistikkoordinatore og chef for buddene.

Wolt skal altså have fart på, og lige nu er de også i gang med at teste forskellige udbringningsmetoder af – på appen kan man lige nu blandt andet i København bestille blomsterbuketter og landsholdstrøjer fra Sportmaster.