Først tre års intens uddannelse og derefter 20 år, hvor evnerne hele tiden er blevet finpudset, justeret og opdateret.

Catherine Fogel er olivenolieekspert og har evner, der er helt særlige, men som også er fremelsket over årene. Hendes smagsløg er skarpe, og hun er en af Danmarks bedste olivenolieeksperter – hvis ikke den bedste.

»Da jeg blev uddannet, var vi kun 36 i verden, der havde den uddannelse. Siden er der kommet flere til,« lyder det fra Catherine Fogel selv.

Kvinden, hvis hjerte banker for gode råvarer, tog nemlig i sin tid en treårig uddannelse som professionel olivenoliesmager hos ONAOO, Den Nationale Organisation for Olivenoliesmagning i Italien, men hendes rejse i olivenoliens verden stoppede langtfra dér.

Siden hun færdiggjorde sin uddannelse, er hun hvert år taget tilbage til Italien for at bygge ovenpå.

»Vi smager både på nye og gamle olier. De smager jo anderledes, hvis det er et stykke tid, siden de kom i butikkerne. Derudover prøver vi også olier med oprindelser fra hele verden. Der kommer jo nye steder til,« siger hun.

Catherine Fogel underviser kokke i Danmark og er smagsdommer i store udenlandske konkurrencer.

Senest har hendes passion for mad dog ført hende til Fyn, hvor hun forelskede sig i en ejendom, som nu skal være hendes base.

»Jeg havde en kunde i Dalby, som købte alle de olier, vi tilbød i vores sortiment, og så tænkte jeg en dag, hvor jeg alligevel skulle besøge en ven på Fyn, at jeg ville levere en ordre personligt,« lyder det fra Catherine Fogel, der fortsætter:

»Dér kom jeg så forbi huset på Mosegårdsvej, som jeg nu har købt.«

Det var idyllen i Dalby, som vakte Catherine Fogels interesse for landstedet på Mosegårdsvej 39. Vis mere Det var idyllen i Dalby, som vakte Catherine Fogels interesse for landstedet på Mosegårdsvej 39.

Fogel, der har en fransk mor, en dansk far og en opvækst på De Kanariske Øer, havde igennem længere tid ønsket at komme tættere på naturen. Og nu skal det ønske indfries på det nordøstlige Fyn.

»Jeg rejser jo meget, så det føles rart at få en base, og med huset er jeg også blevet genforenet med naturen, og det er til stor glæde,« siger Catherine Fogel.

Her bliver det tidligere hjem i Charlottenlund nord for København skiftet ud med mere landlige omgivelser, og så skal stalden til det nye hjem være en del af olivenolie-virksomheden Olivotequet.

»Jeg havde sådan en idé med, at de gamle båse, hvor dyrene stod, skal repræsentere hvert land. Så i en bås er det olier fra Frankrig, og i en bås er det olier fra Spanien,« lyder det begejstret fra Catherine Fogel, som har sin passion for råvarer fra sin moster.

I disse båse ønsker Catherine Fogel at have forskellige landes olier, som besøgende kan smage. Foto: Privat Vis mere I disse båse ønsker Catherine Fogel at have forskellige landes olier, som besøgende kan smage. Foto: Privat

Det er endnu ikke helt afgjort, hvordan det skal foregå i den fynske del af Olivotequet, men huset blev også først Catherine Fogels i august. Og frem til december har håndværkere været i sving.

Der er nemlig stadig ting, der skal på plads, inden fynboerne og resten af Danmark i efteråret på den ene eller anden måde kan nyde godt af Fogels fristelser.

Og så skal den nye base ellers hjælpe med at dele budskabet om gode råvarer.

For hvis det for nogle menneske lyder kompliceret, at man bør vælge olivenolie efter maden, den bruges til, har Catherine Fogel en grundholdning, der kan hjælpe.

»Det er, fordi nogle har fået at vide, hvad de skal synes. Men man skal huske, at det vigtigste er ens egne smagsløg. Nogle trækker mod det søde, andre mod det salte og nogle igen mod umamismagen, så man skal lære at spise, så det smager godt for en selv,« siger olivenolieeksperten.