Ambitionerne var store, da et nyt online-supermarked sidste år meldte sig på markedet.

Online-supermarkedet Foody ville have særligt fokus på økologi, bæredygtighed og hurtig levering i København.

Det er dog ikke gået, som virksomheden havde ønsket sig.

Derfor har Foody nu valgt at lukke, skriver mediet Finans.

»Men vores håb er selvfølgelig at der er nogen, som melder sig på banen i sidste sekund, som vil være med at bevare og udvikle konceptet,« siger Morten Haargaard, der udtaler sig på vegne af Foody, til Finans.

Årsagen til, at Foody har begæret sig konkurs er, at virksomheden er løbet tør for kapital.

Sidste år lød underskuddet på knap 3,1 millioner kroner.

Lukningen gælder fra dags dato 31. august.