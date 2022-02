Fire millioner overnatninger. Godt en halv million mere end året forinden.

Det er nogle af de præstationer, som fynsk turisme kan prale af at have opnået i 2021. Det er det bedste år talt på overnatninger nogensinde i det fynske.

»Det er super god nyhed, som vi jo heldigvis havde set tegne sig med den forrygende sommer og det travle efterår, vi har oplevet både ved kysterne, i Odense og på vores konferencesteder. Jeg synes godt, vi kan tillade os at være stolte over, hvordan vi sammen på Fyn og Øerne har klaret os igennem pandemien overordnet set,«, udtaler Rasmus Hessum, direktør i Destination Fyn i en pressemeddelelse fra selvsamme organisation.

»Og at vi ligefrem runder rekorden på fire mio. overnatninger i et år, hvor de første fire måneder var præget af nedlukning, synes jeg tegner rigtig godt for fremtiden.«

Overnatningerne er både booket på hoteller og i feriehuse, men det tæller også camping, lystbådehavne og fynske feriecentre.

Man mener, at både de danske ferieturister samt erhvervsturismen har hjulpet til det gode resultat.

Ligesom at der også var sæsonudvidelse på meget af Fyn i 2021, efter der var nedlukket i de første fire måneder.

Og lige siden genåbningen, har der ikke været en måned, hvor man ikke har klaret det bedre, end de almindelige resultater, står der i pressemeddelelsen.