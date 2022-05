En række anklager har sendt verdens rigeste mand, Elon Musk, og hans pengepung i modvind.

For siden det fredag kom frem, at den bredt omtalte mangemilliardær er anklaget for sexchikane, har Elon Musk formået at miste flere milliarder dollar.



Og det har været en dyr omgang, skriver Business Insider.

Nærmere bestemt tabte Elon Musk knap 10 milliarder dollar dagen efter, at nyheden kom frem.

Torsdag lød hans formue nemlig på 212 milliarder dollar, og fredag var den altså faldet til omkring 201 milliarder dollar, viser et indeks fra Bloomberg.

Elon Musks formue er primært baseret på baggrund af hans aktiebonus i hans milliardvirksomhed Tesla.

Mangemilliardæren modtager nemlig ikke nogen månedsløn hos Tesla, da han i stedet bliver kompenseret gennem aktieoptioner, som bliver udløst, hvis Tesla og dens aktiekurs når en række mål.

Ifølge BBC ejer multimilliardæren mere end 15 % af Tesla. Herudover har han også en ejerandel på knap 40 % i raketfirmaet SpaceX, som skønnes at være omkring 100 milliarder dollar værd.

Elon Musk afviser anklagerne om seksuel chikane og kalder historien fra Business Insider for 'politisk motiveret'.