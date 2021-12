Mellem fredag og lørdag tog kryptovalutaen Bitcoin et gigantisk dyk.

Lige nu er dykket 'stabiliseret' ved en nedgang på 10 procent, men da det så værst ud, var Bitcoin droppet hele 17 procent.

Dermed gik Bitcoin fra at koste omkring 57.000 dollar fredag til at kunne købes for ca. 47.000 dollar lørdag. Med danske kroner og øre svarer det til et drop fra 374.000 kroner til 313.000 kroner.

Dermed mistede Bitcoin-kunder i løbet af en nat ca. 65.000 kroner for hver Bitcoin.

I begyndelsen af november ramte Bitcoin dens hidtil højeste kurs på 453.000 kroner per styk.

Nedgangen på kryptomarkedet – hvor også andre valutaer som Ether, Dogecoin, Shiba og Solana styrtdykkede – skete efter en nedgang på det amerikanske aktiemarked fredag.

En af dem, der profiterede af Bitcoins crash var El Salvadors præsident, Nayib Bukele.

På Twitter gik han ikke stille med dørene i forhold til den gode deal, han selv mente, han havde lavet.

»El Salvador har lige købt dykket! 150 coins til en gennemsnitlig pris på 48.670 dollar« lød det fra præsidenten, som færdiggjorde sit tweet med en emojii af et juletræ.

Om investeringen rent faktisk forplanter sig i julegaver til salvadoranerne er ikke til sige.

Men allerede senere samme aften skrev Nayib Bukele igen:

»Missede f****ing bunden med syv minutter,« skrev han med henvisning til, at han havde købt sine 150 Bitcoins til en dyrere kurs, end da den stoppede med at falde.

Kommentaren faldt en anden Twitter-bruger og økonom for brystet:

»Der kommer mange flere dyk. Hvor mange skattekroner har du tænkt dig at spilde?«.

Det spørgsmål svarede Nayib Bukele aldrig på.