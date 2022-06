Det er en hævdvunden tradition, at midaldrende og ældre bedsteborgere skoser ungdommen for snart sagt hvad som helst.

Sædernes evige forfald, alting var bedre i gamle dage, ungdommen nu til dags.

Ofte fortæller den slags mere om de ældre generationer end de yngre.

De seneste uger har vi imidlertid ved flere lejligheder set en adfærd, der tilsyneladende er udtryk for en ægte ny og ærgerlig tendens: hensynsløse unge, der hærger offentlige begivenheder og tydeligvis overskrider alle grænser.

Da FCK blev danske mestre i Superligaen, væltede fans ind på banen i et ukontrolleret amokløb. De talrige vagter måtte se til uden mulighed for at holde situationen under kontrol.

Tivoli har kæmpet med deciderede uroligheder ved de ellers altid fredelige arrangementer med Fredagsrock. Faktisk i en grad, så den gamle have har valgt at ændre i programmet og droppe de unges favoritter på scene til fordel for mere modne artister som Stine Bramsen og Anne Linnet.

Senest har DBU så været nødt til at aflyse landskampsvisninger på storskærm i Fælledparken, fordi tankeløse tosser gudhjælpemig kaster fyldte øldåser hensynsløst rundt i tilfældige retninger i store folkemængder.

Der florerer blandt andet en video, hvor en vagt bliver udsat for et regulært bombardement af dåser. DBU har oplyst, at flere efterfølgende måtte en tur på skadestuen, og deltagerer har berettet om fuldstændig kaotiske tilstande.

Det er nærliggende at tro, at vi oplever en uheldig utilsigtet følgevirkning af at have holdt vores unge mennesker indespærret og afskåret fra almindelig socialisering i det offentlige rum i årene under coronapandemien.

Der er simpelthen et par årgange, der har et efterslæb i deres forståelse af, hvordan man har det sjovt sammen, men samtidig overholder rammerne for anstændig opførsel. Måske kombineret med opsparet iver for at komme ud og opleve frihed og glæde igen.

Corona-generationen af unge bærer ikke al skylden selv. Det er foruden de unges eget også altid forældrenes ansvar, at deres teenagere er rede til at blive sat på græs.

Mange har higet efter en normalisering og set frem til foråret og sommerens mange festlige arrangementer. Hvis der ikke kommer styr på corona-kulleren, kommer alle til at lide under aflysninger og forebyggende snærende restriktioner for at overholde basal sikkerhed. De få kan desværre meget let komme til at ødelægge det for de mange.

Det vil være synd, for vi har alle fortjent bedre. Ikke mindst de unge – så hjælp dem for guds skyld med at indhente efterslæbet i samfundsmæssig opdragelse af, hvordan vi gebærder os og behandler hinanden. En opbyggelig snak, der må være på sin plads at få taget inden sommerens mange festivaler og andre begivenheder med opløftet fællesskab.