Onsdag fjernede Folketinget en række restriktioner for museer, biografer, zoologiske haver, højskoler og andre kulturinstitutioner. Det vækker uden tvivl glæde. Til gengæld må man være frustreret og bitter i nattelivet og restaurationsbranchen, der får deres restriktioner forlænget.

Men lad os nu én gang for alle få fjernet de restriktioner, så vi kan komme videre som samfund. Vi har levet med coronavirus i alle dens afskygninger i snart to år. Borgere, myndigheder og sundhedsvæsnet har alle fået stort kørekort i at leve i en verden med covid-19. Det er blevet en del af vores liv.

Langt de fleste danskere er vaccineret, vi bruger mundbind og håndsprit uden at tænke over det, og vi holder pæn afstand til hinanden.

Sandheden er, at vi i disse måneder har rekordhøje smittetal på over 20.000 om dagen, men det har ikke udløst en flod af coronapatienter på sygehusene, som ellers har været hovedargument for at pålægge danskerne restriktioner igen og igen.

I tre en halv uge har teatre, biografer, museer, zoologiske haver og natklubber været lukket ned. Smittetallene har stort set hver eneste dag været tårnhøje. Men nu ved vi, at omikron er en light-udgave, der giver milde symptomer eller slet ingen for det absolutte flertal af danskere, der er vaccineret.

Antallet af indlagte er 751, langt fra sidste vinter, hvor 964 var indlagt, da det så værst ud. Hvis der er krise på hospitalerne, skyldes det ikke covid-19, men mangel på medarbejdere.

De ville også mangle, hvis der ikke var en pandemi, for en lang række operationer og behandlinger er udskudt for at have mandskab nok til at håndtere indlægger på grund af coronavirus.

Vi skal som samfund ikke straffes for, at man ikke har fundet en løsning på, hvordan man får sygeplejersker til at have lyst til at arbejde på landets hospitaler.

Lad os få revet det sidste plaster af og fjerne restriktioner på nattelivet og restauranterne. Ellers må I give os et klart svar på, hvorfor den sidste rest af samfundet skal underlægges særlige spilleregler. De har taget deres tørn.

Vi mangler stadig svar på, hvorfor man ikke har måttet gå i zoologisk have, i biografen, tage på højskole eller gå på museum de sidste tre en halv uge, mens kunder i hundredvis har byttet julegaver i stormagasiner. Det har været en klar overreaktion, som har været smertelig for de berørte virksomheder og institutioner, som nu skal forsøge at indhente det tabte.

Lad os tage ved lære af de seneste restriktioner og sige, at nok er nok. Ingen er tjent med flere restriktioner. Hvis hospitalerne er i knæ, må sundhedsmyndighederne og politikerne selv finde løsningen. Danskerne skal ikke betale prisen.