Rigtig mange børn har det rigtig dårligt i Aarhus Kommune. Det er den hårde sandhed, man kan læse i kommunens egen undersøgelse af børns trivsel.

Antallet af børn, der er blevet indstillet til pædagogisk-psykologisk vurdering, er steget med 32 procent på fem år. Antallet af børn i specialtilbud er steget med 35 procent, selvom antallet af børn ikke et steget i perioden.

Coronakrisen med nedlukninger og hjemsendelser har uden tvivl ikke gjort problemet mindre, men der er noget grundlæggende galt, når så mange børn ikke trives i folkeskolen.

Rådmand Thomas Medom siger, at området er underfinansieret, og det er en opgave, der skal føres med til budgetforhandlingerne. Der skal desuden tilføres penge fra staten. Samtidig siger han, at penge ikke gør det alene.

Det lyder alt sammen godt, man kan altid bruge flere penge. Det er sjældent et problem at finde et hul at fylde kroner i, men vi har ikke tid til at vente på budgetforhandlinger, nationale initiativer og andre gode hensigter.

Vi står med en generation af børn, hvor en stor del kan blive tabt på gulvet med ar på sjælen, som de vil få svært ved at ryste af sig. Lad os gribe fat om problemets rod, inkludere børnene i løsningen og være ærlige. Fungerer den folkeskole, som vi bruger milliarder på hvert år? Den folkeskole, som er verdensberømt. Nej, er det åbenlyse svar.

Aarhus kan som landets næststørste by passende gå forrest og finde løsninger på problemet, som kan udbredes. Budgetforhandlingerne og nationale initiativer er sikkert fint, men lad os nu bare komme i gang. Eleverne er endegyldigt tilbage efter to år med op- og nedlukninger, de fortjener, at vi gør alt for at give dem en god skoletid.

Krisen i folkeskolen kræver handling. Konsekvensen af at vente er uoverskuelig og tragisk. Folkeskolen har enorm betydning for børn og unges liv, de tilbringer en stor del af deres vågne timer på skolen. Det bør afspejle sig i kvaliteten og resultatet. Lige nu er livet i folkeskolen ved at udvikle sig til et traume for alt for mange børn.

Inddrag børn, lærere, forældre og skoleledere i jagten på svar. Deres input er mere værd end forkromede handleplaner fra Christiansborg. Byrådet bør kaste alle kræfter ind på at løse netop dette problem i den kommende tid. Sæt i gang.