Som hvad der må føles som en hilsen fra 1950erne, har det norske kvindelandshold i strandhåndbold modtaget en betragtelig bøde af Det Europæiske Håndboldforbund, EHF. Årsag: Kvindeholdet nægtede at spille i de regelpåbudte små trusser og var i stedet hoppet i tights til bronzekampen ved EM.

Konkret er modtageren af bøden heldigvis ikke kvinderne selv, men det norske håndboldforbund, der må til lommerne for at finde de 1.500 euro, forseelsen løber op i. Bikinitrusserne har slet heller ikke lommer.

Læser man det internationale håndboldforbunds regler for spilleruniformer for kvinder henholdsvis mænd i strandhåndbold, er der ret store forskelle.

Mændene skal spille i tanktop og shorts, der skal stoppe lidt over knæene, mens kvinderne skal spille i bikinitrusser og en tætsiddende sportstop. De to dele skal være delt, så der er kig til maveskindet, og det er nøje beskrevet, hvorledes toppen skal have store udskæringer omkring skuldrene og op under armene og dyb udskæring foran.

Trusserne skal sidde helt tæt, have et opadgående vinkel mod 'toppen af benene', og kanten i siden må maksimalt være ti centimeter.

Det er ikke nøjere beskrevet, hvorfor det er vigtigt, at kvinderne viser meget mere hud end mændene, men man mistænker naturligvis, at reglerne er lavet for at sikre højere seertal under tv-transmissioner og dermed bedre økonomi til sporten.

Tidligere har der været lignende diskussion om uniformerne i den beslægtede sportsgren strandvolleyball, hvor det også tidligere for kvindernes vedkommende udelukkende var tilladt at spille i badedragt eller bikini, mens det i de senere år er blevet tilladt at spille i shorts og T-shirts, hvis man foretrækker det.

»Nu kan vi byde sporten velkommen til det nye årtusinde,« udtalte den svenske spiller Tora Hansson dengang til svenske Aftonbladet.

Det burde være på sin plads, at vi efterhånden kunne give den samme velkomst til strandhåndbold.

Det er tonedøvt og dumt af de fodslæbende forbund at holde fast i kønsdiskriminerende krav om spillernes uniformer. Det er tiden løbet fra, hvis den nogensinde har været til det.

Det er oplagt, at der er krav til spillernes uniformer, men det giver ingen mening, at disse krav ikke er i tråd med ligestilling mellem kønnene, hvilket det danske forbund da også er enige i:

»Man skal selv have retten til at vælge, om man har lyst til at vise sin krop frem i bikini, eller om man har det bedre i eksempelvis et par tights. Det er ikke noget, der skal dikteres i et regelsæt,« udtalte generalsekretæren i DHV, Morten Stig Christensen, i foråret til DR.

Hvis ikke de internationale forbund kommer i trit med tiden og ændrer deres forældede tøjregler med det vuns, må vi i det mindste opfordre herrerne i sporten til at indføre ligestillingen selv ad bagvejen.

Ved at spille i speedos, undulatsmuglere, eller hvad man ellers foretrækker at kalde den mandlige badetrusse med meget lidt overladt til fantasien.

Det skulle tilmed være så moderne, siger tidens modeorakler.