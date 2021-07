Det kvindelige norske standhåndboldlandshold er blevet straffet af EHF – det europæiske håndboldforbund – for ikke at spille i trusser.

De norske kvinder har fået en bøde på 11.000 kroner – 1.500 euro – for at spille i shorts i protest over forbundets regler, der foreskriver, at kvinderne skal spille i trusser med en bredde på maksimum ti centimeter.

Reglerne har været meget omdiskuteret, for mens mændene må spille i shorts, er det ikke tilladt for kvinderne, og derfor var det en helt overlagt protestaktion, nordmændene foretog i EM-bronzekampen mod Spanien.

»Vi kendte til reglerne og var forberedte på en bøde, men jeg synes, det er lidt urimeligt og uklogt at give en bøde til en folk kvinder, der kæmper for lige rettigheder,« siger præsident i det norske håndboldforbund Kåe Geir Lio til VG.

Det er uniformer, som det ungarske ungdomslandshold i beachhåndbold har på her på billedet, der er fra 2018, som er påkrævet kvindespillerne ved EM. (Arkivfoto) Handout/Reuters Vis mere Det er uniformer, som det ungarske ungdomslandshold i beachhåndbold har på her på billedet, der er fra 2018, som er påkrævet kvindespillerne ved EM. (Arkivfoto) Handout/Reuters

Det europæiske håndboldforbund skriver selv i en pressemeddelelse, at man har håndteret en sag omhandlende 'forkert beklædning'.

»Det havde været fint, hvis EHF-ledelsen havde vist sin støtte til vores arbejde for at ændre reglerne,« siger Geir Lio og påpeger, at flere allerede har meldt sig klar til at betale bøden for landsholdet.

Også det danske håndboldforbund – DHF – har givet opbakning til det norske forbund, der har rejst spørgsmålet omkring beklædningen.

Den danske standhåndboldspiller Ditte Folden Vind har tidligere fortalt DR, at hun finder beklædningen 'grænseoverskridende'.

Mændene må til gengæld gerne spille i shorts. Foto: Tomasz Waszczuk Vis mere Mændene må til gengæld gerne spille i shorts. Foto: Tomasz Waszczuk

»Jeg har altid tænkt, at det var dybt grænseoverskridende. Det har intet med det sportslige at gøre, for det er upraktisk med så lidt tøj, og det er irriterende som spiller at skulle tænke over sin forfængelighed, fordi trusserne kan glide op og vise dele af kroppen, man ikke vil have andre eller et kamera til at se,« sagde hun i april.

Norge endte med at tabe bronzekampen til Spanien.

De danske kvinder tabte EM-finalen til Tyskland, mens de danske herrer tog guldet i finalen mod Kroatien.