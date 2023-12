Hvis du har 17,5 millioner kroner at brænde af, så er det nu, du kan give dig selv en ekstra julegave.

Nybolig har netop nu en villa i Hørsholm til salg, hvor du får et boligareal på 294 kvadratmeter i to plan.

Samtidig får du også muligheden for at sige til gud og hver mand, at du har købt Medinas hus – for det er popstjernen og hendes mand, Malo Chapsal, der har sat villaen til salg.

'Der er lys, luft og udsøgt klasse over denne gennemførte villa, som er flot renoveret med øje for de små øjeblikke med hverdagsluksus,' lyder det i salgsannoncen.

De købte villaen i 2020, og her gav de 'kun' 7.195.000, så det er ikke småpenge, de står til at tjene.

Medina er efterhånden en rutineret kvinde, når det kommet til flytninger.

I 2013 sagde hun farvel til sin lejlighed på Halmtorvet på Vesterbro i København for at flytte til Stay Hotels på Islands Brygge med sin daværende kæreste Christopher.

Men allerede året før dette lærte hun Hørsholm at kende. Det skete, da hun og Christopher i en periode lejede en stor landejendom.

Popstjernen kunne tilsyneladende godt lide Islands Brygge, for hun slog til og købte et luksuriøst rækkehus. Det blev dog solgt i 2017, og i stedet fandt hun en villa i Charlottenlund.

Den blev dog også solgt for i stedet at flytte til huset i Hørsholm – som nu også skal sælges.