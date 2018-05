Tattoo Ole har venner i hele verden - også i det danske kongehus. Herover kan du se, hvorfor kronprins Frederik har et helt særligt forhold til stedet gennem sin morfar, kong Frederik den 9.

Siden 1884 er der blevet tatoveret hos Tattoo Ole, men det kan meget snart være slut.

Lejemålet i kælderen på den mondæne adresse Nyhavn 17 skal genforhandles med udlejeren, som ejer restauranten Brasserie Nyhavn 17 i samme bygning. Her ønsker man at bruge tatøverens lokaler til at udvide køkkenet, og derfor vil udlejer ikke forlænge lejemålet.

Indehaver Majbritt Petersen - også kaldet Lille Ole - er knust over udsigten til at miste sin forretning og har i et halvt år kæmpet for at blive. Derfor ender sagen nu i retten, hvor der er afsat to retsdage til sagen.

»Vores argument for at blive er, at stedets historie retfærdiggør et forbud mod at lukke Tattoo Ole. Vi er kendt i hele verden og er blandt andet omtalt i en John Irving-bog, en række rejsebøger og i et hav af artikler. Tattoo Ole, som drev stedet indtil sin død, har tatoveret daværende kong Frederik den 9., og kronprins Frederik har talt åbent om sin tilknytning til stedet her,« siger Majbritt Petersen.

»Derfor mener jeg, at vi er bevaringsværdige - og desuden en turistattraktion, som kun kan være god at have for restauranten, fordi vi tiltrækker mennesker,« supplerer hun.

Da de første tatoveringer blev lavet i 1884, var Nyhavn et noget andet sted end det turistmekka, det er kendt for i dag. Det var et hårdt sted, og klientellet var sømænd, forbrydere og glædespiger. Men med tiden skiftede området karakter, og i 1951 valgte Danmarks daværende konge at blive tatoveret hos Tattoo Ole.

Frederik den 9. ses her på det store billede. Ifølge overleveringen fik han lavet ankeret på venstre arm og brysttatoveringen hos Tattoo Ole.

BT har forsøgt at få udlejeren, Henrik From Andersen, i tale. Hans søn siger til BT, at de ikke har nogen kommentarer til sagen.

Ifølge Majbritt Pedersen har striden mellem de to parter ikke medført dårligt naboskab.

»Hvem orker det? Jeg tror og håber stadig på, at vi kan trives sammen, og jeg mener, at min forretning er god for dem at have i kælderen på grund af vores historie og anseelse,« siger hun.

Sagen kører ifølge Majbritt Pedersen i Københavns Byret 6. og 7. juni, og der falder dom cirka en måned senere.

Tatovørforretningen fylder ikke meget, men alligevel er der ikke plads til den, fordi restauranten oven over ønsker at udvide deres køkken.

Der er oprettet en underskriftsindsamling for at redde Tattoo Ole. Den kan du se her.