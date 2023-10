»Jeg er stadig meget glad på hans vegne.«

Sådan lyder det fra Jonas Vingegaard, når han skal se tilbage på Vuelta a España, hvor han endte som nummer to efter Sepp Kuss.

Danskeren lignede den stærkeste, og umiddelbart var Kuss tiltænkt som et kort, som kunne spilles ud for at åbne løbet. Det gjorde de, og han tog masser af tid på de andre.

Vingegaard fortæller, at holdet ikke havde tænkt over, at de kunne tage alle podieplaceringer, men efter etapen til Tourmalet stod det klart, at det var en mulighed.

Vingegaard og Kuss under Vueltaen. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Men der opstod som bekendt problemer, da sejren skulle afgøres mellem Kuss, Vingegaard og Roglic, for i starten var det meningen, de skulle køre om det, siger Vingegaard – men det kunne ingen lide, indrømmer han.

»Alle så, hvad der skete på Angliru, og ingen af os kunne lide den måde, vi kørte på. Ledelsen kunne heller ikke.«

»Heldigvis sagde ledelsen til os efter etapen, at det var slut med at køre mod hinanden, og at vi måtte beholde de pladser, vi havde,« siger Vingegaard, der på det tidspunkt var kravlet op fra nummer tre til to.

Han bliver spurgt, om det ikke var frustrerende.

»Jeg vil ikke køre mod mine holdkammerater om sejren. Jeg er måske anderledes end andre cykelryttere, for jeg er bare glad på Sepps vegne, og jeg havde ingen lyst til at tage førertrøjen fra ham. Han er sådan en fantastisk fyr.«

Og hvem var så stærkest blandt de tre?

»Det finder vi aldrig ud af,« lyder svaret fra Vingegaard.

Nu skal holdet så slås med Roglic næste år, for han er skiftet hold, men danskeren ser frem til en god fight og håber at se alle de store konkurrenter, når det går løs i Tour de France.