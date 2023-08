Selv om man er en vaskeægte superstjerne, så behøver man ikke at være for fin til at hjælpe med selv de mindste ting.

Det var søndagens VM i linjeløb for kvinder et tydeligt bevis på.

For det slovenske cykelfænomen Tadej Pogacar blev nemlig pludselig spottet i vejkanten undervejs på VM-ruten i Skotland.

Her var han nemlig med til at dele vanddunke ud til de slovenske cykelryttere. En uvant rolle for den dobbelte Tour de France-vinder.

Tadej Pogacar delte vanddunke ud til de slovenske ryttere. Foto: UCI via. Eurosport Vis mere Tadej Pogacar delte vanddunke ud til de slovenske ryttere. Foto: UCI via. Eurosport

Det viser en video, som Den Internationale Cykelunion (UCI) har delt på det sociale medie X – tidligere Twitter.

Der var dog en helt særlig årsag til, at Pogacar agerede soigneur for en dag.

UAE-rytterens kæreste, Urška Žigart, stillede nemlig til start for Slovenien, og derfor var Pogacar blevet hængende i det skotske efter fredagens enkeltstart, hvor han blev nummer 21.

Urška Žigart formåede dog ikke at gennemføre den 154 kilometer VM-rute.

Det gjorde danske Cecilie Uttrup Ludwig til gengæld, da hun på fornem vis hev en bronzemedalje hjem.

Du kan læse meget mere om den danske medaljetriumf LIGE HER.