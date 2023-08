Danmark kan endnu en gang juble over mere rød-hvidt VM-metal.

For den danske cykelstjerne Cecilie Uttrup Ludwig har netop vundet bronze ved søndagens VM i linjeløb i Skotland.

Med cirka syv kilometer til mål stak danskeren pludselig afsted fra resten af favoritgruppen i Glasgow, men hun fik efter kort tid følgeskab af den belgiske stjerne Lotte Kopecky.

Og her viste belgieren sig dog at være en smule stærkere end danskeren til sidst og nappede i stedet guldet efter at have tilbagelagt 154 kilometer.

Belgiske Lotte Kopecky vandt søndag VM-guld. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix

I spurten om sølvet måtte danskeren da også se sig slået af den hollandske Tour de France-vinder Demi Vollering.

Det ændrer dog ikke på, at Cecilie Uttrup Ludwig kan juble over at have vundet en VM-medalje for første gang i karrieren.

Den 27-årige danskers hidtil bedste VM-resultat var en femteplads fra sidste år.

Det er første gang, Danmark henter en VM-medalje med kvindernes linjeløb siden 2017, hvor Amalie Dideriksen ligeledes blev nummer tre.

For blot en uge siden missede Danmark akkurat bronzemedaljen ved herrernes VM i linjeløb, da Mads Pedersen måtte nøjes med en fjerdeplads.