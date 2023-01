Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De kunne ikke have givet sig selv bedre betingelser.

Danmark er videre til mellemrunden med fire point, og dermed ser det indtil videre rigtig godt ud for Nikolaj Jacobsens mandskab ved årets VM.

Sejren på 34-21 over Tunesien var ganske vist sikker på papiret, men der var dog lidt mere grus i maskineriet tirsdag aften, særligt i første halvleg, hvor forsvaret havde lidt større problemer.

Her kan du læse B.T.s dom fra kampen:

Den rigtige gyser venter nu. Spillerne ville helst være fri for det, og det ville vi egentlig også. Men de skal igennem det. Coronatesten, der kan ende med at få stor betydning for mesterskabet. Der venter en test allerede i aften efter kampen, og så er det bare at holde vejret og vente.

Der er ikke taget de helt store ekstra forholdsregler hos danskerne, der da også flere gange har sagt, det er ude af deres hænder, og får de corona – jamen så er det sådan. Alt er på spil, når de danske stjerne hver især skal igennem en lyntest, og vi krydser fingre for, der er ‘negativ’ over hele linjen.

Det ville være så vanvittigt ærgerligt, hvis truppen skulle til at bakse med det. For en positiv test kan potentielt betyde ‘farvel og tak til VM’ til den pågældende spiller.

Han var rasende. Og det lagde Nikolaj Jacobsen ikke skjul på. Flere gange brølede han, så hele hallen nærmest rungede.

Det var tydeligt, han ikke var tilfreds med flere af de fejl, danskerne lavede i særligt første halvleg.

»Simon! Simon!«, lød det eksempelvis, da Simon Pytlick smed bolden væk i et ellers lovende angreb, ligesom der også kom et klart og tydeligt: »Hvad laver I!?« til forsvarets midterzone, da en opdækning igen kiksede, og Tunesien igen for let kunne spille sig igennem.

Der er temperament i den kære Nikolaj Jacobsen, der nok også talte med småstore bogstaver i pausen.

Men mon ikke der også kom et par smil til sidst, for Danmark vandt trods alt kampen temmelig sikkert, og der blev strammet op i anden halvleg.

Danmark var videre til mellemrunden. Det store spørgsmål var bare, hvor mange point Nikolaj Jacobsens mandskab ville tage med over. Og det blev som bekendt fuldt hus.

Danmark fik en lidt vaklende start på kampen, hvor den ellers sikre defensiv bestemt ikke stod knivskarpt. Midterzonen havde i den grad problemer. Tuneserne kunne flere gange i særligt første halvleg tromle sig igennem, og de gjorde livet surt for de rød-hvide.

Alligevel sad man aldrig med en fornemmelse af, at sejren var i fare – trods alt. For offensivt var der meget, der fungerede for danskerne, og så endda på en dag hvor Mathias Gidsel brændte mere, end vi har set de sidste par kampe. Men som vi kender ham, var han ikke til at slå ud, og han smadrede igennem – igen, igen.

Det hele handler om Mathias Gidsel for tiden, og med rette, for han er bare verdensklasse.