Den norske influencer Sophie Elise røg i sommer ud i en kæmpe shitstorm, da hun kom til at udgive et billede, der forbandt det norske kongehus med euforiserende stoffer.

Først mistede hun sin podcast på statskanalen og flere reklamejobs, men nu er hun så småt ved at være tilbage i varmen.

Den 29-årige influencer med det fulde navn Sophie Elise Isachsen har nemlig fået en ny podcast, der handler om hendes snartkommende moderskab.

I første afsnit fortæller hun blandt andet om, hvordan det føles, at hendes søn »bliver født ind i et ekko af mine fejl«, hvor han kan vokse op og læse om sin mors skandaler.

Dette Instagram-opslag nåede at sende chokbølger gennem det norske kongehus, men det var snarere influenceren Sophie Elise, der mærkede konsekvenserne af den lille hvide pose pulver, som Nora Haukland holdt på billedet. Foto: Instagram. Vis mere Dette Instagram-opslag nåede at sende chokbølger gennem det norske kongehus, men det var snarere influenceren Sophie Elise, der mærkede konsekvenserne af den lille hvide pose pulver, som Nora Haukland holdt på billedet. Foto: Instagram.

»Om lidt skal jeg have en søn. Hvad synes en søn om, at hans mor har været utro? Hvordan reagerer han, når han googler mig og ser billedet af posen?« spørger influenceren i sin nye podcast og henviser til episoden sidste sommer.

Her startede det hele under en bytur med den norske realitystjerne Nora Haukland, der på daværende tidspunkt var kærester med Marius Borg Højby, som er søn af den norske kronprinsesse Mette-Marit.

Sophie Elise lagde et billede ud af de to veninder, men selvom hun slettede det hurtigt igen, var det for sent.

Offentligheden havde opdaget, af Nora Haukland havde en lille pose med hvidt pulver i hånden, og derfra rullede stormen, der altså kostede Sophie Elise hendes job som podcaster på statskanalen NRK og flere reklamesamarbejder.

Den norske influencer Sophie Elise Isachsen. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge Vis mere Den norske influencer Sophie Elise Isachsen. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

I sin nye podcast fortæller hun dog, at det ikke er skandalen med posen og det hvide pulver, der i dag nager hende mest i forhold til sin kommende søn.

Det er heller ikke tanken om, at hans klassekammerater i fremtiden vil kunne finde letpåklædte billeder af hende, fortæller hun videre.

»Jeg tænker allermest på, at jeg har været utro i et tidligere forhold, og at hele Norge ved det,« forklarer Sophie Elise med henvisning til, da hun boede med ekskæresten Kasper Kristoffersen, mens der opstod sød musik mellem hende og Isak Dreyer i kendisversionen af tv-programmet 'Hjem til gården'.