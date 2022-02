»Uskyldige ukrainske mænd, kvinder og børns blod vil være på deres hænder.«

Så kontant lyder det desperate opråb fra den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i en serie af opslag på Twitter torsdag aften.

Her opfordrer han blandt andet vestlige og europæiske lande til at smide Rusland ud af det såkaldte SWIFT-system, der gør det muligt at overføre penge på tværs af landegrænser, efter stormagten udløste sin krigsmaskine mod Ukraine tidligt torsdag morgen.

En udelukkelse af Rusland fra SWIFT-systemet er blevet kaldt 'atombomben' i det mulige arsenal af sanktioner, Vesten kan indføre over for Rusland.

»Jeg vil ikke være diplomatisk omkring det,« skriver udenrigsminister Kuleba i et tweet og følger op med flere bønner rettet mod stats- og regeringscheferne i Europa.

»Hårde EU-sanktioner må indføres over for Rusland øjeblikkeligt for at stoppe Putins brutale invasion.«

Hans opslag kommer i kølvandet på samtaler med EUs repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender, Josep Borell. Ifølge Kuleba har Borell forsikret ham om, at der kommer sanktioner »inden for 24 timer«.

»Jeg har også opfordret til, at der tages konkrete politiske skridt og vises et europæisk perspektiv for Ukraine,« slutter udenrigsministeren.

Sort røg efter en eksplosion ved en militærlufthavn nær den ukrainske by Kharkiv i det østlige Ukraine, torsdag 24. februar. Foto: ARIS MESSINIS Vis mere Sort røg efter en eksplosion ved en militærlufthavn nær den ukrainske by Kharkiv i det østlige Ukraine, torsdag 24. februar. Foto: ARIS MESSINIS

Og hans sidste opfordring er interessant, mener direktør for Tænketanken Europa og tidligere minister, Lykke Friis.

»Hans bøn er følelsesladet, og det kan man ikke fortænke ham i. Dybest set efterlyser han et stærkere perspektiv for Ukraine som en del af Europa, ikke som Ruslands baghave,« siger hun til B.T.

Det har i årevis været Ukraines håb at blive optaget som fuldgyldigt medlem af EU, forklarer Lykke Friis, men drømmen har hidtil været parkeret i EUs såkaldte Østlige Partnerskab.

Det hele skal ses som et forsøg på at lægge et »emotionelt pres« på EU for at gribe mere kraftfuldt ind.

»Han vil vise, at der fortsat eksisterer et gab mellem den storladne retorik i flere europæiske hovedstæder og så den konkrete handling. Hvad har man rent faktisk tænkt sig at gøre,« siger Lykke Friis.

I forhold til at smide Rusland ud af SWIFT-systemet stiller hun sig dog meget betænkelig.

»Det er yderst tvivlsomt, om det rent faktisk ender som en del af sanktionerne. Her er man ganske enkelt bange for, at det vil skade vestlige landes økonomier lige så hårdt. Der vil man undgå en for stor 'rekyleffekt'.«

Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine torsdag med en række missilangreb mod strategiske placeringer i hele Ukraine – ikke kun de østlige dele af landet.