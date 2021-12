»Vi vil tillade kontrolleret salg af cannabis for voksne til rekreativt formål i godkendte butikker,« lyder tilkendegivelsen fra Tysklands nye regering, der består af Socialdemokraterne (SPD), De Liberale (FDP) og De Grønne.

Planerne om legalisering er den mest markante politiske udmelding fra Olaf Scholz nye regering i Berlin til dato. En legalisering i Europas største land vil uvægerligt få konsekvenser for de andre EU-lande, også Danmark.

Endnu vides det ikke, hvad en legalisering præcis vil betyde. Men ifølge Financial Times er alene indikationen af en grundlæggende nytænkning af forholdet til hash intet mindre end en gamechanger.

Tyskland vil, når den nye lov bliver gennemført, målt på befolkning, blive det største land i verden til at legalisere cannabis – men ikke det første.

Canada startede en legaliseringsproces i 2018, og 18 stater i USA, samt Uruguay har allerede legaliseret salg og brug af cannabis til rekreativt formål.

I USA venter man fortsat på præsident Joe Biden. Det var forventet, at han ville komme med et udspil om brugen af cannabis i løbet af 2021.

Allerede i 2012 påbegyndte Colorado en delvis legalisering. Gradvist fulgte en række andre amerikanske stater inklusive Californien. Ifølge den liberale tænketank Cato-instituttet er det endnu for tidligt at fastslå konsekvenserne af legaliseringen i forhold til forbrug og kriminalitet. Men tænketanken fastslår, at statistik for de berørte stater ikke peger på en markant forandring.

Til gengæld er der en mærkbar økonomisk gevinst. Alene i Colorado vurderes legaliseringen en værdi på cirka 20 millioner dollar månedligt. Det er formodentligt penge, der tilfalder staten i stedet for de bander, der indtil nu har kontrolleret markedet.

Værdien af det globale illegale hashmarked, er meget svær at vurdere, men anslås af Fortune Business til at være på mindst 20 milliarder dollar (cirka 130 milliarder kroner). Og mange af de samme kriminelle organisationer, der er involveret i salg af kokain og heroin, styrer også salget af hash.

Værdien af det globale illegale salg af alle hårde stoffer udgjorde ifølge Global Financial Integrity allerede i 2014 op mod 650 milliarder dollar årligt. Dette tal er formodentligt, endnu højere i dag.

Den tyske regering anslår, at staten kan tjene 4,7 milliarder euro (cirka 35 milliarder kroner) årligt på en legalisering, og kombinationen af økonomisk gevinst og bekæmpelse af kriminalitet er ifølge fortalerne for legaliseringen de væsentligste parametre.

Tyskland vil i så fald blive det andet land i Europa til et gennemføre en legalisering. Malta, EUs mindste land, har netop gjort både køb og salg af cannabis lovligt.

I Malta mangler man nu kun den ceremonielle godkendelse fra landets præsident. Når den kommer, vil det være tilladt at være i besiddelse af op til 7 gram hash, samt at have fire hampeplanter i eget hjem. Mens det fortsat ikke er tilladt at ryge hash offentligt eller foran børn.

»Denne historiske lov vil stoppe kriminaliseringen af småforbrugere af cannabis og samtidig sikre et reguleret og sikkert marked,« siger Lighedsminister Owen Bonnici til BBC.

Beslutningsprocessen i Malta har ikke været uden sværdslag, og en lignende debat forventes i Tyskland. Modstandere af legalisering frygter blandt en stigning i forbruget, samt at forbrug af cannabis fører til misbrug af hårdere stoffer.

»Malta har bare formelt legaliseret noget, der allerede eksisterer i alle europæiske lande i et mærkeligt gråzonemarked,« siger Steve Rolles fra Transform Drug Policy Foundation til New York Times.

Det forventes, at den tyske legaliseringsproces påbegyndes i det nye år, og en nytænkning af forholdet til cannabis synes på vej flere steder i verden.

FN klassificerede i 2020 cannabis, som et stof med anerkendte terapeutiske egenskaber. I Europa har både Luxemburg og Schweitz indikeret villighed til at oprette lovligt salg, og Italien skal afholde en folkeafstemning om legalisering i 2022.