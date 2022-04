Den verdensberømte forfatter Paul Auster er blevet ramt af en tragedie.

Hans 44-årige søn, Daniel Auster, er død, skriver flere amerikanske medier.

Ifølge New York Post skulle dødsårsagen var en overdosis.

For knap to uger siden blev Daniel Auster anholdt og sigtet for at have slået sin kun ti måneder gamle datter ihjel.

Kilder siger til avisen, at det ikke tyder på, at Daniel Auster havde planlagt at tage sit eget liv.

Dødsfaldet kom på et tidspunkt, hvor han var løsladt mod kaution, og han havde stadig stoffer på sig, da han blev fundet. Desuden svarede den dosis, han havde taget, til den mængden, han normalt tog.

Datteren, Ruby Auster, blev fundet bevidstløs første november sidste år i sit hjem i New York.

Hun blev siden erklæret død på hospitalet. Dødsårsagen blev fastslået til at være en voldsom forgiftning af heroin og det smertestillende stof fentanyl.

I begyndelsen af april blev Daniel Auster tiltalt for drab på datteren.

Hans far – Paul Auster – har vundet talrige priser for sine romaner om New York. Hans mor er forfatter og oversætter Lydia Davis. Forældrene blev skilt i 1978.