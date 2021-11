Liverpool-bomberen begyndte at anskaffe remedier til sit angreb helt tilbage i april.

Det konkluderer britisk politi på baggrund af kort tids intens efterforskning, oplyser BBC.

Gerningsmanden er udpeget til at være Emad Al Swealmeen, en 32-årig irakisk asylansøger.

Søndag tog han en bombe med ind i en taxa, men takket være en snarrådig taxachauffør eksploderede bomben inde i taxaen, mens den holdt foran et kvindehospital i Liverpool.

Terroreksperter frygter, at Emad Al Swealmeen havde til hensigt at detonere bomben inde på hospitalets fødeklinik og tage mødre og deres babyer med sig i døden.

Emad Al Swealmeen har tidligere harft perioder, hvor han har lidt af psykisk sygdom. Han har tidligere modtaget behandling, men var ikke længere tilknyttet psykiatrien.

Hvorfor, gerningsmanden havde udset sig hospitalet som mål, er uklart, og billedet af hans motiver bliver yderligere mudret af, at han for en halv snes år siden konverterede fra islam til kristendommen.

Han blev døbt i 2015 og konfirmeret i 2017, men kirken mistede kontakt til ham i 2018.

Ifølge Daily Mail er det tidligere set, at asylansøgere konverterer i håb om bedre chancer for at få opholdstilladelse. Emad Al Swealmeen havde fået afslag på asyl, da han sprang sig selv i luften.

Gerningsmandens psykiatriske historik vil ifølge politiet indgå som en del af efterforskningen, der dog fortsat betragtes som en terrorefterforskning.

Efter eksplosionen er beredskabsniveauet hævet i hele Storbritannien, og faren for et nyt angreb anses for overhængende.

Russ Jackson, der står i spidsen for regionens anti-terror enhed, siger, at Emad El Swealmeen allerede i april lejede en ejendom i Liverpool og begyndte at forberede et angreb.

»Der tegner sig et complekst billede omkring anskaffelsen af componenter. Vi ved, at Al Swealmeen lejede ejendommen fra april måned i år og vi mener, at relevante anskaffelser blev påbegyndt ikke senere end på dette tidspunkt,« siger han.

Gerningsmanden menes at have udset sig kvindehospitalet som sit mål, men politiet mener at hans bombe blev bragt til sprængning for tidligt på grund af en fejl.

Taxachaufføren fornemmede, at der var noget helt galt med hans passager, og valgte i et splitsekund at forlade taxaen og låse Emad Al Swealmeen inde. Herefter eksploderede bomben og gerningsmanden afgik ved døden.

En undersøgelse af gerningsmandens jordiske rester viser, at sprængladningen formentlig detonerede i brysthøjde.