Onsdag satte tre tidligere militærfolk sig til rette i Kongressen i Washington, D.C. under stor bevågenhed.

Ryan Graves, David Grusch og David Fravor har to ting til fælles. De har alle tjent i det amerikanske militær – og så er de alle sikre på, at de har set ufoer, mens de har været i militæret.

Det har de flere gange slået fast. Og nu skulle de for første gang afgive forklaring under ed og fortælle omverdenen, hvad det er, de mener at have set. Det gjorde de som led i en undersøgelseskommission, som vil til bunds i, hvad USA ved om ufoer.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andre CBS News.

I 2021 sagde en rapport, at 143 ud af 144 flyvninger ikke kunne forklares. Foto: Us Department Of Defense Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere I 2021 sagde en rapport, at 143 ud af 144 flyvninger ikke kunne forklares. Foto: Us Department Of Defense Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Høringen foregik ved, at de tre vidner kom med hver deres forklaring i Kongressen. Og så havde Republikanerne og Demokraterne mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

På forhånd havde partierne understreget vigtigheden af dagens høring:

»Det er meget vigtigt, at vi viser, at republikanere og demokrater i Kongressen kan mødes på en to-partisk måde for at skære igennem misinformation og se på fakta på en seriøs og betænksom måde,« lød det fra demokraten Robert Garcia fra Californien.

Ryan Graves var den første til at afgive forklaring.

Ifølge Ryan Graves er der set UFO'er over hele verden. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge Ryan Graves er der set UFO'er over hele verden. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Han er pensioneret flådepilot, og han er han sikker på, at han har set ufoer hver dag i et par år. Ifølge Graves så han dem, når han fløj omkring atlanterhavskysten i USA. Ligesom mange andre har gjort det, påstod han.

Det, han så, kunne flyve op mod 2000 km/t, og piloter var tæt på at kollidere med de ukendte objekter, mener Graves.

Berlingske var til stede ved dagens høring, og på forhånd havde Jacob Heinel Jensen, mediets USA-korrespondent, spået, at der ikke ville komme udtalelser om eksempelvis flyvende tallerkner.

»Vi skal nok ikke regne med, at vidnerne i dag vil tale om små, grønne mænd. Det er vigtigt for dem at være så nøgterne som muligt – netop for at undgå, at det hele simpelthen lyder for tosset,« sagde Jacob Heinel Jensen.

David Grusch kom med de mest opsigtsvækkende forklaringer. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere David Grusch kom med de mest opsigtsvækkende forklaringer. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Dét fik han ret i – men det betød ikke, at der ikke kom opsigtsvækkende forklaringer alligevel.

Høringens andet vidne, David Grusch, føler sig overbevist om, at USA, i form af Pentagon, er i besiddelse af ufoer og bruger dem til eksperimenter.

Ifølge Grusch - for at udvinde materialer eller viden, der kan bringe USA foran i det teknologiske og militære kapløb med andre lande. Noget, som ifølge Grusch bliver holdt skjult for Kongressen, og som han har hævdet tidligere.

Grusch, som sad i forsvarsministeriet og var med til at undersøge UFO-rapporteringer, har ikke beviser for sine påstande, og Pentagon har afvist at have kendskab til det.

David Fravor er ikke i tvivl om, at det, han så i 2004, var en UFO. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere David Fravor er ikke i tvivl om, at det, han så i 2004, var en UFO. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Og endelig er der Tic Tac-påstanden. Det sidste vidne, David Fravor, som også var pilot, hævder, at han i 2004 så et objekt, som mindede om en hvid Tic Tac.

Den fløj frem og tilbage foran ham, hvorefter den pludselig forsvandt. Pentagon offentliggjorde i 2020 en video af det, Fravor så. Hvad det var, kunne dog ikke slås fast.

David Fravor er ikke i tvivl om, at det, han så, kan udgøre en sikkerhedstrussel mod USA.

»Den teknologi, vi så, var langt mere overlegen end noget, USA nogensinde har haft,« sagde han ifølge CNN.

Ifølge Berlingske er dagens høring med til at sikre, at nutidige og fremtidige forklaringer om observationer bliver registreret nøje.

»En af de helt klare ting, der er kommet ud af denne høring er, at der skal være et sikkert og transparent rapporteringssystem for piloter – både militære og civile,« sagde Robert Garcia.

I 2021 landede en længe ventet rapport om 144 mystiske flyvninger. 143 af disse kunne ikke forklares – og en dansk professor sagde dengang, at »rapporten blot var starten«.

