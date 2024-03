Der bliver givet en frist på to år til at afslutte sit ophold, hvis man som au pair har kontrakt i Norge.

De norske regeringspartier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har bestemt sig for at fjerne au pair-ordningen i landet med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Per Vidar Kjølmoen, som er medlem af Norges parlament, Stortinget, for Arbeiderpartiet, til norsk TV 2.

Han mener, at ordningen har udspillet den rolle, den ellers engang havde.

- Fra begyndelsen handlede au pair-ordningen om kulturudveksling. At give unge, særligt kvinder, en mulighed for at få arbejde og et sted at bo mod at yde hjælp i familien.

- Sådan er det ikke længere, siger han.

Afskaffelse af ordningen er et af punkterne i regeringserklæringen for den nuværende regering.

For godt et år siden kom det frem, at forslaget skulle sendes i høring.

Nu er processen så gennemført, og på den baggrund har regeringen besluttet at fjerne ordningen.

- 85 procent kommer fra ét land, Filippinerne. De får betalt 50 kroner i timen. En billig hushjælp til langt under det lønniveau, alle andre har.

- Efter at have læst alle høringssvar om sagen, er konklusionen klar. Ordningen må væk, siger Per Vidar Kjølmoen til norsk TV 2.

Har man som au pair kontrakt i Norge på nuværende tidspunkt, får man en frist på to år til at afslutte opholdet og rejse hjem, lyder det.

LO, som er Norges hovedsammenslutning af arbejdstagere og består af 25 fagforbund, konstaterer, at 12 års intensivt arbejde for at få fjernet ordningen nu giver pote.

Næstformand i LO Sissel M. Skoghaug kalder det en stor sejr.

- Dem, som trænger til hjælp i huset eller har brug for nogen til at passe børn, må fremover betale ordentligt, siger hun.

I april sidste år var der 1100 personer med gyldig au pair-tilladelse i Norge. De får kost og logi samt knap 6000 norske kroner om måneden, skriver norsk TV 2.

I Danmark har debatten om ordningen været fremme flere gange.

I 2019 meddelte daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at han ville kigge på ordningen, efter at en årelang evaluering var landet.

Evalueringen beskrev, at motivationen for au pairerne blev vurderet til at være økonomisk og ikke som formålet med ordningen at være kulturel udveksling.

Den viste også, at over 80 procent af au pairer i 2018 kom fra Filippinerne, mens ingen kom fra Vesteuropa.

I 2020 lød det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet intet nyt havde på vej i forhold til ordningen.

I august 2023 lød det fra fagforbundet FOA, at den nuværende ordning for au pairer bør ændres til en familiehjælper-ordning.

- Vi ser gerne ordningen ændret til en familiehjælper-ordning, hvor der er løn efter overenskomst og ordentlige arbejdsvilkår, lød det.

Det lød dog, at afskaffelse af ordningen ikke ifølge FOA er en gangbar løsning.

/ritzau/