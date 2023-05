Ferieglade briter får tørret smilet af ansigtet, når de ser køerne ved havne og lufthavne.

Den elektroniske paskontrol har nemlig i øjeblikket en fejl, der gør, at man er nødt til at udføre paskontrol manuelt – og det skaber alenlange køer.

Det skriver Sky News.

I Heathrow Lufthavn oplyser man, at det er firmaet Border Force, der står for driften af de elektroniske paskontroller.

»Vores medarbejdere arbejder tæt sammen med Border Force for at få løst problemet så hurtigt som muligt. Vi har også indkaldt ekstra medarbejdere til at tage sig af de rejsende.«

»Vi undskylder for forsinkelser.«

Der er over 270 elektroniske paskontroller ved Storbritanniens grænse.

Sky News har været ude ved Dover Havn, hvor mange passagerer melder om køer, der er over fire timer lange.

Flere fortæller, at de har misset deres færge.

Færgefirmaet DFDS beder passagerer om at væbne sig med tålmodighed.