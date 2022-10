Lyt til artiklen

I ugevis har vi hørt om, hvordan Ukraines hær vinder sejre på slagmarken og tvinger Rusland til tilbagetrækning og evakuering af både militær og civile.

Ukraine har angiveligt tilbagevundet landområder på størrelse med Sjælland de seneste uger, og der har sågar den seneste uge floreret rygter om, at russerne er i gang med en fuldstændig evakuering af den strategisk og symbolsk vigtige by, Kherson, der ligger tæt på både Odessa og Krim-halvøen.

Den af Rusland indsatte leder, Vladimir Saldo har kommunikeret, at mellem 50.000 og 60.000 vil blive evakueret ud af byen for at undgå et forestående ukrainsk angreb,

Det har igangsat spekulationer om, at Rusland helt vil forlade Kherson og i stedet forsøge at forskanse sig i en anden provinsby længere mod øst. Men nu advarer Ukraines spionchef om, at det kan være en fælde.

Ukrainske tropper undersøger en mark for miner nord for Kherson. Ukrainske tropper har de seneste uger vundet frem i området. Foto: HANNIBAL HANSCHKE Vis mere Ukrainske tropper undersøger en mark for miner nord for Kherson. Ukrainske tropper har de seneste uger vundet frem i området. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

»Russerne er ved at skabe en illusion af, at alt er tabt. Men på samme tid transporterer de nye militære enheder ind og gør klar til gadekamp,« siger generalmajor Kyrolo Budanov til Ukrajinska Pravda.

»De er ikke ved at forlade byen. De gør sig klar til at forsvare den,« siger spionchefen i et sjældent interview.

Ifølge britiske efterretninger skulle det særligt være nogle af de omkring 200.000 nyindkaldte russiske reservister, der nu placeres i Kherson.

En ung pige, en af mange civile, ankommer til Krim fra Khersonområdet. Foto: ALEXEY PAVLISHAK Vis mere En ung pige, en af mange civile, ankommer til Krim fra Khersonområdet. Foto: ALEXEY PAVLISHAK

»Det er vanskeligt at bestemme, hvad der reelt foregår i Kherson, ikke mindst fordi Ukraine har indført et informationsforbud i området, hvilket de typisk gør før en større militær operation. Men noget tyder på, at Rusland gør klar til et tungt forsvar af byen,« siger Justin Crump, militærekspert og direktør for analyseinstituttet Sybeline til BBC.

Det forlyder, at Rusland har mineret en stor dæmning i Kherson-området, der er del af det store Kakhovka-kraftværk. Rusland overvejer at sprænge dæmningen i stykker, hvilket ifølge eksperter vil få alvorlige konsekvenser for hundredvis af landsbyer og hundredtusindvis af mennesker i området.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj advarer Vesten om et forestående plot om at sprænge dæmningen og efterfølgende bebrejde Ukraine, hvilket igen ville give Rusland en kontekst til yderligere at eskalere krigen og de våben, der anvendes.

Der kommer meget lidt information ud fra Kherson netop nu. Men det formodes, at et større slag om kontrol af byen kan være på vej. Foto: STRINGER Vis mere Der kommer meget lidt information ud fra Kherson netop nu. Men det formodes, at et større slag om kontrol af byen kan være på vej. Foto: STRINGER

Der går fortsatte rygter om mulig russisk brug af atomvåben, og russerne beskylder Ukraine for at forberede en såkaldt dirty bomb, en konventionel sprængning af for eksempel dynamit med radioaktivt materiale som for eksempel uran.

»Formålet med at sprænge en dirty bomb, er at Ukraine på den måde kan skyde skylden på Rusland og søge verdens opbakning til en antirussisk kampagne,« siger Igor Kirilov, chef for Ruslands atomare, kemiske og biologiske forsvar i en pressemeddelelse.

Rusland har taget anklagerne med til FNs Sikkerhedsråd i New York. Men Ukraine afviser pure anklagerne og beskylder i stedet Rusland for at kunne finde på noget lignende og bebrejde ukrainerne.

Under alle omstændigheder, så trækker skyerne sig sammen omkring provinshovedstaden Kherson, hvor vinteren er på vej, hvilket vil vanskeliggøre både krigen og vilkårene for de allerede hårdt prøvede beboere i byen.