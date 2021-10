Har Donald Trump noget at skjule?

Det spekulerer flere amerikanske medier i, herunder Vanity Fair. For selvom Donald Trump for længst er ude af sit præsidentembede, sætter han stadig sindene i kog i amerikansk politik.

Tilbage i februar blev Trump sat for en rigsretssag, men dengang blev han frikendt.

Han er dog fortsat under lup for den skæbnesvangre dag, hvor fem personer mistede livet i stormløbet mod den amerikanske Kongres, hvor Joe Bidens valgsejr officielt skulle bekræftes.

Donald Trump ønsker ikke, at udvalget får adgang til fortrolige dokumenter. Foto: Eva Marie Uzcategui Vis mere Donald Trump ønsker ikke, at udvalget får adgang til fortrolige dokumenter. Foto: Eva Marie Uzcategui

Et udvalg i repræsentanternes hus undersøger nemlig i øjeblikket Trumps rolle under stormløbet, og i den forbindelse ønsker de sig adgang til nogle fortrolige dokumenter, der har tråde til den dag.

Men Trump ønsker på ingen måde, at de skal få adgang til disse dokumenter. Og derfor har han nu sagsøgt udvalget, da hans advokathold mener, at dokumenterne er beskyttet af en særlig lovhjemmel, der sikrer fortroligheden af dokumenterne.

Samtidig har han instrueret tidligere medlemmer af Trump-regeringen, herunder Steve Bannon, til ikke at deltage i høringerne.

»Jeg læser det ikke som desperat, men det er et kalkuleret strategisk træk. Han er presset, men slaget er ikke tabt,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om Trumps søgsmål.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Han påpeger, at Trump ihærdigt forsøger at besværliggøre processen, så han på den måde kan sparke bolden til hjørne. Skal sagen for retten, kan det godt være, at han taber ved de første instanser, men ender den i højesteret, vurderer Illeborg, at der her vil være gode muligheder for Trump, da der i dommerstanden sidder et republikansk flertal.

»Men hvorfor vil han ikke have dokumenterne ud? Vi ved det ikke, men det er bemærkelsesværdigt, og indirekte peger det på, at der er noget at skjule.«

Selv hvis udvalget skulle få adgang til de fortrolige dokumenter, og det rent faktisk viser sig, at Trump har foretaget sig ulovlige handlinger i forbindelse med stormløbet, så er han dog usikker på, hvad det får af konsekvenser

Næste år venter et midtvejsvalg, og det kan blive et vendepunkt, hvis republikanerne vinder, idet det så vil være lettere at modsætte sig demokraternes tiltag, når det kommer til at få Trump ud i kulden.

»I en normal verden ville han være fuldstændig færdig, udskammet og der ville være alvorlige retssager på vej. Men USA er så delt på midten, at det kommer an på midtvejsvalget,« siger Illeborg og afslutter:

»Men er der en rygende pistol, så er der en rygende pistol. Så må man formode, at det får alvorlige konsekvenser.«