Et stort tæppe af giftigt, ildelugtende, hvidt skum har lagt sig over den colombianske hovedstad Bogotá.

Derfor har flere af byens indbyggere nu set sig nødsaget til at flygte fra hus og hjem, idet skumskyerne klæber sig fast til bygninger og kommer tættere og tættere på beboerne.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN.

Skummet kommer som følge af, at en stor del af byens indbyggere igennem længere tid har smidt skrald, rengøringsmidler og andet i den lokale flod.

Derfor har lokale myndigheder også advaret lokalbefolkningen om, at det kan være farligt at komme for tæt på skummet, da det kan forårsage luftvejsproblemer og hudirritationer.

En kvinde løber væk fra skummet ved sit hus i Mosquera. Foto: LUISA GONZALEZ

»Lugten er forfærdelig, vi har måttet tåle lugten i lang tid, og nu med dette store skum er vi bange for, at vi kommer i fare, Gud forbyde, at nogen falder i skummet, så kan vi ikke finde dem,« fortæller Luz Mariela Diaz, som bor i byen, til nyhedsbureauet AFP.

Billeder fra forstaden Mosquera viser, at det forurenede skum samler sig i store skumskyer, som gør, at man hverken kan se fortov eller veje.

Gian Gerometta, som er borgmester i Mosquera, har på sin Twitter orienteret folk om, at man er opmærksom på de konsekvenser, som skummet kan have for byen.

Derfor vil myndighederne også overvåge og rense floden for at forhindre, at skummet hober sig yderligere op.