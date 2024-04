Hver tiende medarbejder i elbilgiganten Tesla skal til at se sig om efter et nyt job.

Det står klart efter et internt notat mandag er blevet lækket.

Det skriver Reuters.

Fyringsrunden kommer i en tid med svigtende salg og en priskrig elbilproducenterne imellem, der altså presser priserne ned.

Og det er ikke kun folket på gulvet, der nu står uden arbejde.

En af firmaets øverste chefer Andrew Baglino skriver mandag, at han fratræder sin stilling som 'Senior Vice President of Powertrain and Energy'.

»I går tog jeg den svære beslutning, at det efter 18 år hos Tesla er ved at være tid til, at jeg skal videre,« skriver Andrew Baglino på X.

Også en anden topchef Rohan Patel har mandag forladt firmaet.

En ekspert fortæller til Reuters, at man skal se de to topchefers afgang som et tegn på, at Teslas vækstplan er rendt ind i modvind.

Faktisk mener eksperten Michael Ashley Schulman, at nyheden om de to chefers afgang er en vigtigere nyhed end selve fyringsrunden.

Elon Musk, der er administrerende direktør i Tesla og særdeles aktiv på det sociale medie X, har endnu ikke reageret på skriverierne om den massive fyringsrunde.

Ifølge Reuters havde Tesla omkring 140.000 medarbejdere i december sidste år.

Nyhedsbureauet skriver ligeledes, at fyringerne allerede er begyndt at rulle i Californien og Texas.