»Vi kan ikke stå og se på, mens russerne fortsætter deres grusomheder og aggression i Ukraine«.

Således lød ordene fra USAs præsident, Joe Biden, torsdag i forbindelse med, at han har bedt Kongressen om yderligere milliardstøtte til Ukraine.

For at hjælpe det krigsramte land vil Biden nemlig sende 33 milliarder dollar, svarende til 234 milliarder kroner, afsted, hvoraf 20 milliarder skal gå direkte til våben, ammunition og øvrig militær hjælp til ukrainerne.

Og grunden er, at det kan være dyrere at lade være, understregede præsidenten.

»Prisen for denne kamp – det er ikke billigt – men at give efter for aggressioner vil være endnu dyrere,« sagde han.

Men én, der bestemt ikke er enig med USAs præsidents ønske, er Donald Trumps søn, Don Jr.

I et opslag på Twitter kalder han nemlig Ukraine for 'et af verdens mest korrupte lande i verden', og derfor ser han ingen grund til mere økonomisk støtte.

»Hvad med at hjælpe amerikanere, der har brug for det? Eller måske sikre vores grænser? Måske få gang i energisektoren igen? Uddannelse? Nej, i stedet vil vi give det til et af de mest korrupte lande i verden, hvor jeg er sikker på, at dette vil blive plyndret af korrupte politikere,« skriver han i et opslag på Twitter.

Udmeldingen kommer desuden efter, at Donald Trump Junior tilbage i marts foreslog, at man kunne sende hans far, Donald Trump, en tur til fredsforhandlinger i Ukraine.

Et forslag, der i den grad blev latterliggjort på de sociale medier, eftersom at Trump tidligt under invasionen sagde, at Vladimir Putin var 'genial', og at krigen kunne have været undgået, hvis han stadig sad som præsident.