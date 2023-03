Lyt til artiklen

Foran Trumps guldbelagte tårn på Manhattans 5. Avenue, står én dame iført rød MAGA-hat og sort tøj. Hun skriger: »Dette er min ære. Tak!« Hun kigger væk.

Klokken er 11.30 tirsdag morgen i New York – på dagen var Trump angiveligt skulle blive tiltalt i sagen om pornostjernen Stormy Daniels.

Men Trumps eneste fremmødte fan virker mere som en skør dame, der burde tale med nogen om sine problemer. Det er ikke unormalt i USAs største by, hvor mere eller mindre skøre typer konstant råber i gadebilledet.

På den sydlige del af Manhattan er historien den samme senere på dagen.

Der er sort af journalister og kameramænd, der står og venter på det, myndighederne frygter: At hundredvis af voldelige Trump-støtter vælter retslokalerne. NYPD har kaldt alt personale ind for at være klar. Men det sker ikke.

I stedet sidder en mand klædt i MAGA-rødt på en bænk. På hans guitar står der, at Fauci, der er USAs svar på Søren Brostrøm, skal hænges. På hans hættetrøje står der 'We the people. Have had enough.' Manden spiller guitar og ønsker ikke at tale med B.T. En anden mænd vader rundt med et skilt, og en tredje kommer cyklende.

»Fuck Joe Biden. Ja, vil I have indhold. Vil I se den skøre mand,« råber han, mens han cykler ned af gaden Court Centre med et enormt Trump-flag.

Det står efterhånden temmelig klart, at mængden af Trumpers med længder bliver overgået af anti-Trumpers og mængden af mediefolk. Og det er ikke en gang Trumps helt store problem.

Det kan godt være, at ekspræsidenten frygter at skulle tiltales og have taget sit mugshot og fingeraftryk, men hvad han skal frygte endnu mere er den manglende støtte fra sine vælgere. Det værdifællesskab – frihed, anti-establishment, America First, han siden 2016 har tilbudt sine vælgere, smuldrer. De vil hellere blive hjemme i sofaen og pippe på de sociale medier. I hvert fald ind til nu.

Det kan der være flere grunde til:

Den første er covid-19. I 2020 oplevede jeg selv horder af Trumpers i Beverly Hills, som ellers er en ærkedemokratisk by. Men folk valfartede til de såkaldte 'Freedom Rallys'. De tiltrak mange tusinde republikanere over hele USA.

Og i 2021 husker vi alle, hvordan flere tusinde MAGA-fans angreb Kongressen i Washington, D.C.

Men under coronakrisen havde folk fri og havde derfor tiden til at deltage i massedemonstrationerne for præsidenten – i dag går folk rent faktisk på arbejde. Og det virker ikke til, at Trump-tilhængerne orker at tage fri for at vise deres støtte til ekspræsidenten.

Den anden grund er frygten for at ende bag tremmer. Det var nok de færreste Trump-støtter, der mødte op den 6. januar 2021, der forestillede sig, at de kunne ende med at blive smidt i fængsel. Men sådan blev det. 1003 Trump-fans blev sigtet under optøjerne.

Det har måske skræmt nogle.

Og igen lader det ikke til, at Trumps støtter er villige til at gå i fængsel for deres idol.

Donald Trumps mest hardcore fans er endt med at være en forsvindende lille skare af skøre folk, der tager cirkuslignende tøj på eller står og råber på gaden: Det giver meget lidt mening at gå i dialog med dem, for de svarer ikke på spørgsmål. De argumenterer heller ikke – de præsenterer bare vanvittige holdninger.

Det paradoksale ved dette show i New York er, at Donald Trump efterhånden har mere magt over pressen end sine følgere.

I løbet af de sidste to dage har hele verdenspressen stået og talt med de samme få Trump-tilhængere. Den eneste grund til, at vi er her, er fordi præsidenten selv har sagt, at han vil blive arresteret.

Men tag ikke fejl. Der er stadig millioner af amerikanerne, der stadig helst ser, at Donald Trump bliver deres præsident igen.

Men de er ikke repræsenteret til disse skøre demonstrationer. Hvis de kommende dage i New York forbliver rolige, kan man efterhånden godt snakke om, at Trumps base er ved at tabe pusten.

Ekspræsidenten har haft siden i fredags til at mobilisere hele sin MAGA-hær, som han let kunne sende i marken tilbage i 2020 og 2021.

Det kan stadig ske, hvis Trump bliver tiltalt. Men lige nu er der ikke noget, der tyder på det.

I stedet ligner han en mand, der har mistet grebet om sine vælgere.